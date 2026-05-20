New York Knicks – Cleveland Cavaliers 115-104. Revenire uluitoare în debutul finalei Conferinței de Est

New York Knicks au produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria playoff-ului NBA și au câștigat Meciul 1 al Finalei Conferinței de Est împotriva lui Cleveland Cavaliers, 111–104 după prelungiri, într-un meci jucat la Madison Square Garden.

Cavaliers au condus cu 22 de puncte în sfertul al patrulea când mai erau 7 minute și 40 de secunde rămase, controlând jocul și lăsând impresia unei victorii sigure. Totuși, Knicks au declanșat o revenire treptată, construită posesie după posesie, reducând diferența și forțând prelungirile în fața unui public care a împins echipa spre fiecare acțiune decisivă.

În overtime, New York a preluat complet inițiativa, a jucat mai eficient și a gestionat mai bine momentele de presiune, întorcând definitiv un meci care părea pierdut.

Pentru Cleveland, înfrângerea vine după o prăbușire în ultimele minute ale timpului regulamentar, cea mai mare din ultimii 13 ani în postsezon, în timp ce Knicks marchează un succes de referință, într-un debut de serie care schimbă imediat dinamica confruntării pentru un loc în Finala NBA.

Knicks au încheiat cele 7 minute și 40 de secunde plus prelungirile cu scorul de 44-11. Jalen Brunson a fost cel mai bun marcator al jocului, 38 de puncte, în timp ce la Cavs principalul realizator a fost Donovan Mitchell cu 29.