New York Knicks – Cleveland Cavaliers 115-104. Revenire uluitoare în debutul finalei Conferinței de Est

New York Knicks au produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria playoff-ului NBA și au câștigat Meciul 1 al Finalei Conferinței de Est împotriva lui Cleveland Cavaliers, 111–104 după prelungiri, într-un meci jucat la Madison Square Garden.
Cavaliers au condus cu 22 de puncte în sfertul al patrulea când mai erau 7 minute și 40 de secunde rămase, controlând jocul și lăsând impresia unei victorii sigure. Totuși, Knicks au declanșat o revenire treptată, construită posesie după posesie, reducând diferența și forțând prelungirile în fața unui public care a împins echipa spre fiecare acțiune decisivă.
- Toate meciurile din finala Conferinței de Est se văd LIVE pe AntenaPLAY.
Knicks, victorie fantastică în debutul finalei conferinței
În overtime, New York a preluat complet inițiativa, a jucat mai eficient și a gestionat mai bine momentele de presiune, întorcând definitiv un meci care părea pierdut.
Pentru Cleveland, înfrângerea vine după o prăbușire în ultimele minute ale timpului regulamentar, cea mai mare din ultimii 13 ani în postsezon, în timp ce Knicks marchează un succes de referință, într-un debut de serie care schimbă imediat dinamica confruntării pentru un loc în Finala NBA.
Knicks au încheiat cele 7 minute și 40 de secunde plus prelungirile cu scorul de 44-11. Jalen Brunson a fost cel mai bun marcator al jocului, 38 de puncte, în timp ce la Cavs principalul realizator a fost Donovan Mitchell cu 29.
Interes imens pentru finala Conferinței de Est. La ce preț au ajuns biletele
Pe lângă spectacolul din teren, meciul 1 a intrat deja în istorie și prin contextul din tribune: la Madison Square Garden s-au înregistrat cele mai scumpe bilete din istoria unui meci din finalele de conferință, cu un preț mediu de 1.078 de dolari și un minim de 501 de dolari, într-o cerere fără precedent pentru acest duel.
Prin comparație, cel mai ieftin bilet pentru Finala Conferinței de Vest a fost de doar 175 de dolari, diferență care subliniază magnitudinea interesului pentru „orașul care nu doarme niciodată”.
Ben Stiller, Michael J. Fox, Timothee Chalamet sau Tracy Morgan au fost doar câteva dintre vedetele prezente. Alături de ei, fostul mare portar al echipei de hochei New York Rangers, Henrik Lundqvist, și dublul câștigător al Super Bowl-ului cu New York Giants, defensive end-ul Justin Tuck, plus multiple legende ale lui New York Knicks precum Clyde Frazier, Patrick Ewing, Stephon Marbury, Latrell Sprewell, Larry Johnson și mulți alții.
- San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama
- Shai Gilgeous-Alexander, din nou MVP al sezonului regulat al NBA
- Jason Collins, primul jucător care şi-a recunoscut homosexualitatea, a murit la 47 de ani
- Doliu în NBA! Brandon Clarke a murit la doar 29 de ani
- Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026