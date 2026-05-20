“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a organizat o întâlnire alături de suporterii Stelei pe Stadionul Ghencea, pentru a vorbi alături de fani despre ce se poate face pentru ca formația din Liga a 2-a să poată promova. Politicianul a avut și un mesaj tăios pentru cei pe care îi consideră vinovați că formația lui Daniel Oprița încă nu are dreptul să evolueze în Liga 1.
Problematica legată de posibilitatea Stelei să promoveze în Liga 1 încă este un subiect relevant pentru Radu Miruță, deși Guvernul din care face parte este în prezent unul interimar după moțiunea de cenzură votată recent în Parlamentul României. Ministrul Apărării Naționale nu renunță la dorința de a vedea CSA în primul eșalon, motiv pentru care a derulat marți o întâlnire cu suporterii clubului.
Radu Miruță, mesaj pentru clasa politică din România: “Sufletul acestor oameni e umilit”
Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Miruță a dezvăluit că a discutat cu fanii roș-albaștrilor despre ce demersuri trebuie făcute astfel încât clubul să aibă dreptul să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. Ministrul a acuzat de asemenea o nedreptate cu privire la modul în care este gestionată soarta clubului de către personajele din politica autohtonă.
“Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice.
Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.
Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuși suporteri pasionați care vin pe stadion și pe ploaie, și pe vânt, ori sportivi care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal.
Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise“, a scris politicianul pe contul său de Facebook.
CSA Steaua este echipă de drept public și poate promova în două circumstanțe, fie dacă legea va fi schimbată, ceea ce s-a mai încercat fără sorți de izbândă, fie dacă echipa ar deveni entitate privată sau s-ar asocia cu una.
- Programul meciurilor de promovare/retrogradare în Liga 1. Farul şi FC Voluntari, retur pe teren propriu
- “Explozie” de bucurie la Sfântu Gheorghe, după promovarea lui Sepsi! Patronul Dioszegi a coborât pe teren
- Sepsi a promovat în Liga 1! O ultimă etapă “nebună”, cu egalitate de puncte
- Miruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”
- Istvan Kovacs, trimis în Liga 2 înainte de Cupa Mondială! Delegare surpriză a CCA