Home | Fotbal | Liga 2 | “Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor

“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor

Andrei Nicolae Publicat: 20 mai 2026, 9:06

Comentarii
Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor

Radu Miruță, în timpul unei întâlniri cu fanii Stelei / Facebook Radu Miruță

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a organizat o întâlnire alături de suporterii Stelei pe Stadionul Ghencea, pentru a vorbi alături de fani despre ce se poate face pentru ca formația din Liga a 2-a să poată promova. Politicianul a avut și un mesaj tăios pentru cei pe care îi consideră vinovați că formația lui Daniel Oprița încă nu are dreptul să evolueze în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Problematica legată de posibilitatea Stelei să promoveze în Liga 1 încă este un subiect relevant pentru Radu Miruță, deși Guvernul din care face parte este în prezent unul interimar după moțiunea de cenzură votată recent în Parlamentul României. Ministrul Apărării Naționale nu renunță la dorința de a vedea CSA în primul eșalon, motiv pentru care a derulat marți o întâlnire cu suporterii clubului.

Radu Miruță, mesaj pentru clasa politică din România: “Sufletul acestor oameni e umilit”

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Miruță a dezvăluit că a discutat cu fanii roș-albaștrilor despre ce demersuri trebuie făcute astfel încât clubul să aibă dreptul să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. Ministrul a acuzat de asemenea o nedreptate cu privire la modul în care este gestionată soarta clubului de către personajele din politica autohtonă.

Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice.

Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.

Reclamă
Reclamă

Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuși suporteri pasionați care vin pe stadion și pe ploaie, și pe vânt, ori sportivi care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal.

Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise“, a scris politicianul pe contul său de Facebook.

EXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarketEXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarket
Reclamă

CSA Steaua este echipă de drept public și poate promova în două circumstanțe, fie dacă legea va fi schimbată, ceea ce s-a mai încercat fără sorți de izbândă, fie dacă echipa ar deveni entitate privată sau s-ar asocia cu una.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”
9:56

Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. “Drumul adevărat abia acum începe!”
9:48

VIDEONew York Knicks – Cleveland Cavaliers 115-104. Revenire uluitoare în debutul finalei Conferinței de Est
9:26

Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”
9:24

Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!
8:59

În Canada va fi o cursă la puls 200
8:47

Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 4 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 5 Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro