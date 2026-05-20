“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a organizat o întâlnire alături de suporterii Stelei pe Stadionul Ghencea, pentru a vorbi alături de fani despre ce se poate face pentru ca formația din Liga a 2-a să poată promova. Politicianul a avut și un mesaj tăios pentru cei pe care îi consideră vinovați că formația lui Daniel Oprița încă nu are dreptul să evolueze în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Problematica legată de posibilitatea Stelei să promoveze în Liga 1 încă este un subiect relevant pentru Radu Miruță, deși Guvernul din care face parte este în prezent unul interimar după moțiunea de cenzură votată recent în Parlamentul României. Ministrul Apărării Naționale nu renunță la dorința de a vedea CSA în primul eșalon, motiv pentru care a derulat marți o întâlnire cu suporterii clubului.

Radu Miruță, mesaj pentru clasa politică din România: “Sufletul acestor oameni e umilit”

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Miruță a dezvăluit că a discutat cu fanii roș-albaștrilor despre ce demersuri trebuie făcute astfel încât clubul să aibă dreptul să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. Ministrul a acuzat de asemenea o nedreptate cu privire la modul în care este gestionată soarta clubului de către personajele din politica autohtonă.

“Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice.

Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.