În Canada va fi o cursă la puls 200

Marele Premiu al Canadei, programat în acest weekend, a fost mereu unul cu ”năbădăi”. Acum sunt premise pentru și mai multe evenimente în timpul cursei.

Foarte puțin timp pentru teste

Vom avea, pentru a treia oară în acest sezon, cursă de sprint sâmbătă. Acest lucru înseamnă că va fi o singură sesiune de antrenamente libere vineri. Spre deosebire de Marele Premiu precedent, cel din Miami, această sesiune nu va fi prelungită cu jumătate de oră. Echipele vor avea, astfel, la dispoziție doar o oră de teste pentru a găsi setările perfecte pentru cele două curse. Acest lucru aduce mereu o doză de neprevăzut.

Va fi un weekend foarte haotic, în bunul spirit al locului. Din 44 de Mari Premii disputate pe Circuit Gilles Villeneuve, 14 au fost întrerupte de mașini de siguranță. Unul dintre motive este că vremea se poate schimba foarte rapid în Montreal. De pildă, cursa din 2011 a fost una dintre cele mai palpitante din toate timpurile. Jenson Button (McLaren) a triumfat atunci, pornind de pe ultima poziție, într-un Mare Premiu care a durat mai bine de patru ore, fiind întrerupt de ploaie.

În mai, vremea e foarte schimbătoare în Montreal