În Canada va fi o cursă la puls 200

Marele Premiu al Canadei, programat în acest weekend, a fost mereu unul cu ”năbădăi”. Acum sunt premise pentru și mai multe evenimente în timpul cursei.
Foarte puțin timp pentru teste
Vom avea, pentru a treia oară în acest sezon, cursă de sprint sâmbătă. Acest lucru înseamnă că va fi o singură sesiune de antrenamente libere vineri. Spre deosebire de Marele Premiu precedent, cel din Miami, această sesiune nu va fi prelungită cu jumătate de oră. Echipele vor avea, astfel, la dispoziție doar o oră de teste pentru a găsi setările perfecte pentru cele două curse. Acest lucru aduce mereu o doză de neprevăzut.
Va fi un weekend foarte haotic, în bunul spirit al locului. Din 44 de Mari Premii disputate pe Circuit Gilles Villeneuve, 14 au fost întrerupte de mașini de siguranță. Unul dintre motive este că vremea se poate schimba foarte rapid în Montreal. De pildă, cursa din 2011 a fost una dintre cele mai palpitante din toate timpurile. Jenson Button (McLaren) a triumfat atunci, pornind de pe ultima poziție, într-un Mare Premiu care a durat mai bine de patru ore, fiind întrerupt de ploaie.
În mai, vremea e foarte schimbătoare în Montreal
Un alt motiv este devansarea întrecerii în calendar către o perioadă și mai capricioasă. Cursa din Montreal era programată, în general, la mijlocul lui iunie. Pentru a diminua amprenta de carbon a competiției, FIA a legat-o în 2026 de cea din Miami.
În acest anotimp, vremea e însă extrem de schimbătoare în această zonă. În plus, a fost o iarnă neobișnuit de grea chiar și pentru Montreal. Pentru a învinge solul înghețat, muncitorii au trebuit să folosească torțe termice subacvatice speciale pentru a fixa stâlpii de ancorare ai padocului.
„Sâmbătă ar putea fi 32 de grade. Vineri ar putea fi patru grade. Vom fi pregătiți pentru orice vreme”, a declarat Sandrine Garneau, Chief Operations Officer al evenimentului.
Vineri sunt anunțate aproximativ 21 de grade Celsius, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. Sâmbătă vremea se va încălzi ușor și e o probabilitate de 15% de ploaie. Duminică se anunță 23 de grade Celsius, iar șansele de ploaie ajung la 30%. Este posibil ca startul să se dea pe pistă uscată, dar finalul să fie pe asfalt umed. Hamilton este unul dintre specialiștii acestui traseu, unde a triumfat de 7 ori și a obținut prima sa victorie din Formula 1.
Hamilton, 7 victorii în Montreal
Configurația pistei nu e una spectaculoasă, ba chiar e una dintre cele mai monotone din calendar. Fiind unul dintre traseele de tip ”stop and go” și unde vremea este de obicei rece pentru acest anotimp, favorizează monoposturile Mercedes. Dacă mașinile W17 sunt în continuare punctul de referință al acestui sezon, monoposturile McLaren au progresat mult la Miami și se comportă foarte bine pe secțiunile tehnice. Ferrari are programat un nou upgrade pentru cursa din Barcelona, de la mijlocul lui iunie.
Pirelli va furniza compușii cei mai moi din gamă: C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft). Suprafața pistei, reasfaltată în 2024, e netedă și cu un nivel scăzut de abrazivitate. Este utilizată pentru curse doar în weekendul de Formula 1. Prin urmare, circuitul are o evoluție foarte rapidă de la sesiune la sesiune. Anul trecut, granulația a afectat anvelopele până în ziua cursei. Cu noile anvelope, fenomenul ar trebui să fie mai limitat. Datorită îmbunătățirii condițiilor de pistă, ar putea chiar dispărea după ziua de vineri.
