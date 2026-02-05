Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY - Antena Sport

Liga Campionilor Asiei 2 va fi în direct în AntenaPLAY! Starul portughez Cristiano Ronaldo e gata să facă show alături de Al Nassr.
Echipa lui Ronaldo, Al Nassr, o va înfrunta pe Arkadag în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2. Ambele meciuri, atât turul, cât şi returul, vor fi transmise în direct în AntenaPLAY.
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY
10 februarie
Esteghlal – Al Hussein 15:45
Al Zawraa – Al Wasl 18:00
11 februarie
Ratchaburi – Persib Bandung 14:15
Arkadag – Al Nassr 15:45
Sepahan – Al Ahli 18:00
12 februarie
Pohang Steelers – Gamba Osaka 12:00
Bangkok United – Macarthur FC 14:15
17 februarie
Al Hussein – Esteghlal 20:15
18 februarie
Persib Bandung – Ratchaburi 14:15
Tampines Rovers – Cong An Ha Noi 14:15
Al Ahli – Sepahan 20:15
Al Nassr – Arkadag 20:15
19 februarie
Macarthur FC – Bangkok United 09:45
Gamba Osaka – Pohang Steelers 12:00
