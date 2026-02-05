Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor Asiei | Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 5 februarie 2026, 13:53

Comentarii
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Liga Campionilor Asiei 2 va fi în direct în AntenaPLAY! Starul portughez Cristiano Ronaldo e gata să facă show alături de Al Nassr.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Ronaldo, Al Nassr, o va înfrunta pe Arkadag în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2. Ambele meciuri, atât turul, cât şi returul, vor fi transmise în direct în AntenaPLAY.

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY

10 februarie

Esteghlal – Al Hussein 15:45

Al Zawraa – Al Wasl 18:00

Reclamă
Reclamă

11 februarie

Ratchaburi – Persib Bandung 14:15

Arkadag – Al Nassr 15:45

Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimelePrejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
Reclamă

Sepahan – Al Ahli 18:00

12 februarie

Pohang Steelers – Gamba Osaka 12:00

Bangkok United – Macarthur FC 14:15

17 februarie

Al Hussein – Esteghlal 20:15

18 februarie

Persib Bandung – Ratchaburi 14:15

Tampines Rovers – Cong An Ha Noi 14:15

Al Ahli – Sepahan 20:15

Al Nassr – Arkadag 20:15

19 februarie

Macarthur FC – Bangkok United 09:45

Gamba Osaka – Pohang Steelers 12:00

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Observator
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
16:12
Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament
16:00
„Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți”
15:43
“Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
15:06
BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru
15:05
VIDEOIulian Chiriță, în finala calificărilor la Europe Top 16 Cup! Andreea Dragoman a părăsit competiţia
14:42
VideoLuca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 3 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!