Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing - Antena Sport

Luca Viișoreanu își continuă cariera în competițiile de monoposturi și în 2026 va concura în campionatul Eurocup-3, o serie intermediară între Formula 4 și Formula 3, pentru echipa lui Thibaut Courtois, jucător profesionist în LaLiga, Campionatul Spaniei la fotbal.

„După două sezoane cu rezultate bune în Formula 4, simt că am construit o bază solidă și că pot să mai urc o treaptă în carieră spre competiția Eurocup-3, alături de echipa TC Racing. Fiind ultimul pas înainte de Formula 3, acesta este un moment foarte important în parcursul meu sportiv. În EuroCup-3, nivelul competiției crește semnificativ, iar lucrurile devin mult mai solicitante din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, acest sezon este esențial, fiind anul în care trebuie să acumulez cât mai multă experiență, pentru ca atunci când voi ajunge în Formula 3 să fiu cât mai bine pregătit”, a spus Luca Viișoreanu.

Echipa TC Racing a fost fondată în 2023 de Thibaut Courtois și este implicată în karting, Formula 4 și, din acest sezon, cu o echipă și în campionatul Eurocup-3. De asemenea, mai are și o divizie de esports, TC Esports, care folosește cursele virtuale ca instrument esențial pentru dezvoltarea piloților, existând o legătură strânsă între programul de sim racing și echipa principală TC Racing. Aici, piloții beneficiază de antrenamente pe simulatoarele proprii ale echipei, ceea ce îi ajută să-și îmbunătățească abilitățile, să înțeleagă strategia de cursă și să acumuleze experiență, care se traduce direct în performanță pe circuit, cu monoposturile reale.

„Luca vine cu o experiență valoroasă după cele două sezoane petrecute în Formula 4 Italia. Credem că are potențialul și mentalitatea necesare pentru a face față unui sezon solicitant în Eurocup-3 și se potrivește perfect cu proiectul pe care îl construim pentru 2026”, a spus Thibaut Courtois, proprietarul echipei TC Racing.