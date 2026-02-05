Închide meniul
Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing

Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing
Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing

Antena Sport Publicat: 5 februarie 2026, 14:42

Thibaut Courtois și Luca Viișoreanu

Luca Viișoreanu își continuă cariera în competițiile de monoposturi și în 2026 va concura în campionatul Eurocup-3, o serie intermediară între Formula 4 și Formula 3, pentru echipa lui Thibaut Courtois, jucător profesionist în LaLiga, Campionatul Spaniei la fotbal.

După o carieră începută la karting și continuată apoi în Formula 4, Luca Viișoreanu face în acest moment pasul spre Eurocup-3, o competiție intermediară între Formula 4 și Formula 3 unde va concura cu TC Racing, echipa de curse a lui Thibaut Courtois, portarul belgian care joacă în LaLiga, Campionatul Spaniei la fotbal.

După două sezoane cu rezultate bune în Formula 4, simt că am construit o bază solidă și că pot să mai urc o treaptă în carieră spre competiția Eurocup-3, alături de echipa TC Racing. Fiind ultimul pas înainte de Formula 3, acesta este un moment foarte important în parcursul meu sportiv. În EuroCup-3, nivelul competiției crește semnificativ, iar lucrurile devin mult mai solicitante din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, acest sezon este esențial, fiind anul în care trebuie să acumulez cât mai multă experiență, pentru ca atunci când voi ajunge în Formula 3 să fiu cât mai bine pregătit”, a spus Luca Viișoreanu.

Luca Viișoreanu

Echipa TC Racing a fost fondată în 2023 de Thibaut Courtois și este implicată în karting, Formula 4 și, din acest sezon, cu o echipă și în campionatul Eurocup-3. De asemenea, mai are și o divizie de esports, TC Esports, care folosește cursele virtuale ca instrument esențial pentru dezvoltarea piloților, existând o legătură strânsă între programul de sim racing și echipa principală TC Racing. Aici, piloții beneficiază de antrenamente pe simulatoarele proprii ale echipei, ceea ce îi ajută să-și îmbunătățească abilitățile, să înțeleagă strategia de cursă și să acumuleze experiență, care se traduce direct în performanță pe circuit, cu monoposturile reale.

Luca vine cu o experiență valoroasă după cele două sezoane petrecute în Formula 4 Italia. Credem că are potențialul și mentalitatea necesare pentru a face față unui sezon solicitant în Eurocup-3 și se potrivește perfect cu proiectul pe care îl construim pentru 2026”, a spus Thibaut Courtois, proprietarul echipei TC Racing.

Thibaut Courtois și Luca Viișoreanu

Monopostul cu care va concura Luca Viișoreanu în acest sezon are la bază noul șasiu Dallara 326 care este echipat cu motorul Toyota TGE33 de 1,6 litri turbo și 275 CP, preparat de tunerul TOM’S cu care Toyota lucrează în campionate internaționale de top, viteza maximă fiind de 270 km/h.

TC Racing este echipa cu care simt că pot face acest pas important în carieră. Sunt convins că aici am mediul potrivit pentru a continua să cresc și să mă dezvolt ca pilot, într-un an care este foarte important pentru viitorul meu. În același timp, sunt foarte entuziasmat să fac parte din acest proiect și să colaborez cu Thibaut Courtois și cu oamenii din jurul său, într-un proiect construit serios, cu obiective clare și multă ambiție”, a adăugat Luca Viișoreanu.

Sezonul 2026 din Eurocup-3 are 8 etape și va începe în primul weekend din luna mai, dar până atunci Luca Viișoreanu va lua startul și în competiția spaniolă de iarnă Eurocup-3. Acest campionat, aflat la cel de-al doilea sezon, are trei etape, una în Portugalia, pe circuitul de la Portimao, și două în Spania, pe circuitele Jarama și Motorland Aragon, oferind piloților ocazia perfectă de a se pregăti pentru noul an competițional.


Pornesc în sezonul 2026 cu multă încredere și sunt extrem de motivat să-mi ating obiectivele. Sunt sigur că alături de TC Racing voi avea un sezon competitiv, cu rezultate bune. Este un an cheie pentru mine, pe care îl tratez cu maximă seriozitate și pe care îl aștept cu entuziasm”, a mai spus Luca Viișoreanu.

