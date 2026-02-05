Universitatea Craiova - Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament. Echipele de start - Antena Sport

Universitatea Craiova și Oțelul Galați se întâlnesc într-unul din cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul 25 din Liga 1. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Formația antrenată de Filipe Coelho are șansa de a reveni pe prima poziție în clasament, în timp ce gălățenii luptă încă pentru clasarea pe un loc de play-off.
Universitatea Craiova – Oțelul Galați LIVE TEXT (18:00) – Echipele de start
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Bancu, D. Matei, Cicâldău, T. Băluță, Mora – Nsimba, Monday Etim. Rezerve: Lung – Mekvabishvili, Stevanovic, F. Stefan, Badelj, Mogoș, Teles, A. Crețu, Muntean, Băsceanu, Houri, Baiaram. Antrenor Filipe Coelho
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Pedro, Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Lopes, Patrick. Rezerve: I. Popescu, Ursu, Neicu, Cunha Lopes, Wagatsuma, P. de Almeida, Sandu, Chira, Neicu, Debeljuh. Antrenor Laszlo Balint
Universitatea Craiova are un parcurs de excepție în acest sezon pe teren propriu, având o singură înfrângere până acum pe ”Oblemenco”. Echipa antrenată de Laszlo Balint are nevoie de o victorie pentru a ține aproape de zona de play-off.
Echipele probabile la Universitatea Craiova – Oțelul Galați:
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Mekavbishvili, Cicâldău, T. Băluță, Teles – Nsimba, Băsceanu. Rezerve: S. Lung, Fl. Ștefan, Etim, Al-Hamlawi, Mogoș, D. Muntean, D. Matei, Fălcușan, Houri, Al. Crețu, Badelj. Absenți: Isenko (suspendat), Baiaram, Stevanovic, M. Rădulescu (accidentați), Bancu (incert). Antrenor Filipe Coelho
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Fl. Iacob, Conrado – Pedro, Lameira, A. Ciobanu – Bană, Patrick, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu, D. Sandu, Neicu, Ne Lopes, Paz, Debeljuh, Kazu, Bordun, Chira. Absent: An. Rus (accidentat). Antrenor Laszlo Balint
- Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano”
- Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul
- “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
- FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off
- Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii