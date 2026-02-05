Universitatea Craiova - Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 16:38

Universitatea Craiova și Oțelul Galați se întâlnesc într-unul din cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul 25 din Liga 1. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Formația antrenată de Filipe Coelho are șansa de a reveni pe prima poziție în clasament, în timp ce gălățenii luptă încă pentru clasarea pe un loc de play-off.

Universitatea Craiova – Oțelul Galați LIVE TEXT (18:00) – Echipele de start

  • Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Bancu, D. Matei, Cicâldău, T. Băluță, Mora – Nsimba, Monday Etim. Rezerve: Lung – Mekvabishvili, Stevanovic, F. Stefan, Badelj, Mogoș, Teles, A. Crețu, Muntean, Băsceanu, Houri, Baiaram. Antrenor Filipe Coelho
  • Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Pedro, Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Lopes, Patrick. Rezerve: I. Popescu, Ursu, Neicu, Cunha Lopes, Wagatsuma, P. de Almeida, Sandu, Chira, Neicu, Debeljuh. Antrenor Laszlo Balint

Universitatea Craiova are un parcurs de excepție în acest sezon pe teren propriu, având o singură înfrângere până acum pe ”Oblemenco”. Echipa antrenată de Laszlo Balint are nevoie de o victorie pentru a ține aproape de zona de play-off.

