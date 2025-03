Armand Duplantis a stabilit pentru a 11-a oară un nou record mondial la săritura cu prăjina - Antena Sport

Superstarul suedez Armand Duplantis şi-a îmbunătăţit pentru a unsprezecea oară recordul mondial la săritura cu prăjina, la 6,27 m, vineri seara, la cea de-a zecea ediţie a All Star Perche de la Clermont-Ferrand.

Dublul campion olimpic (2021, 2024) şi dublu campion mondial în sală (2022, 2024) deţine recordul mondial de când l-a detronat pe Renaud Lavillenie şi cei 6,16 m ai săi, pe 8 februarie 2020.

Aceasta este a doua oară când Duplantis, în vârstă de 25 de ani, stabileşte un record la Clermont-Ferrand, după ce recordul său a fost ridicat la 6,22 m pe 25 februarie 2023. „Am venit aici să o fac. Am pus totul la punct. Alergarea a funcţionat foarte bine. Pur şi simplu am făcut-o”, a declarat Duplantis după performanţa sa, adăugând că intenţionează să bată recordul «centimetru cu centimetru».

Precedentul său record datează de şase luni, de la Liga de Diamant de la Chorzow (Polonia) (6,26 m), pe 25 august 2024, la doar câteva săptămâni după aurul olimpic de la Paris, unde a stabilit al nouălea său record (6,25 m).

Vineri, sportivul suedez a preluat conducerea competiţiei, în faţa grecului Emmanouil Karalis (6,02 m), fiind singurul care a trecut de 6,07 m înainte de a reuşi prima sa încercare de record mondial, scrie news.ro.

Reuniunea All Star Perche 2025 a fost a doua competiţie a sezonului pentru „Mondo” Duplantis, care a revenit în competiţie la Berlin pe 14 februarie, sărind 6,10 m, după anul prolific 2024.