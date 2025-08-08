Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă - Antena Sport

Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13.75 metri, cu care a urcat pe podium, alături de sportivele Erika Saraceni (Italia, 14.24 metri) şi Adriana Kruzmane (Letonia, 13.62).
Daria Vrînceanu a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene U20
Săritura de medalie a atletei tricolore a fost reuşită din ultima încercare şi reprezintă, totodată, şi cea mai bună performanţă personală din carieră. În urmă cu două săptămâni, Daria Vrînceanu (CSŞ Bacău/SCM Bacău) cucerea medalia de aur la FOTE.
Tot vineri, în finală la aruncarea greutăţii, Ştefan Ciobanu s-a clasat pe locul 9 (18.04 metri).
În finalele de vineri seară va mai lua startul Daria Chiţiu, la aruncarea discului.
Campionatele Europene U20 au loc între 7 şi 10 august, la Tampere, iar delegaţia României numără 21 de atleţi (9 fete şi 12 băieţi). La competiţie asistă şi Constantina Diţă, preşedintele FR Atletism.
