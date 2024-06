Acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea, Andreea Bălan a oferit o replică dură: "Asta nu înţeleg oamenii!" - Antena Sport

Galerie (108) Acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea, Andreea Bălan a oferit o replică dură Andreea Bălan şi Victor Cornea împreună / Instagram După ce a fost acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea, Andreea Bălan a oferit imediat o replică dură. Artista a transmis că prezenţa ei îl ajută pe tenismen în cadrul turneelor la care participă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andreea Bălan şi Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi sunt de nedespărţit şi artista îl însoţeşte la mai multe turnee pe partenerul ei. Acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea, Andreea Bălan a oferit o replică dură imediat Andreea Bălan a transmis că sportivii au nevoie de susţinerea familiei şi a apropiaţilor, în timpul turneelor la care participă. Artista a transmis că mulţi oameni nu înţeleg această nevoie a sportivilor, motiv pentru care apar comentariile negative. „De multe ori eu pot fi foarte agitată și trebuie să-mi oferi acel echilibru, liniște. Erau comentarii, care sunt din partea unor oameni care nu știu ce înseamnă să fii sportiv de performanță, turnee. Toți sportivii care sunt în top își cară familiile după ei, pentru că au nevoie ca în loja lor să fie familie, ei se încarcă de aici. Asta nu înțeleg oamenii, prezența mea îl ajută foarte mult. Sunt turnee la care el e singur”, a declarat Andreea Bălan, în cadrul unui podcast. De asemenea, Andreea Bălan a oferit detalii şi despre începutul poveştii ei de dragoste cu Victor Cornea. Aceasta a transmis că şi-a dorit încă de la început o relaţie serioasă cu tenismenul român. Reclamă

„Eu m-am rugat foarte, foarte mult pe iarbă, în curte, meditam. Când am simțit cu adevărat că mi-am schimbat energia, atunci a venit Victor, eu știam că e pe aproape. Pur și simplu mi-a scris pe Instagram la un filmuleț de spiritualitate și i-am spus „Mulțumesc”. Mi-a spus că joacă tenis, nu am știut și am simțit că e altceva. Eu vizualizam așa în minte. Am vorbit la telefon, ne-am văzut pe video și am avut timp să ne cunoaștem. Am știut amândoi ce vrem, el fiind sportiv de performanță nu mai are timp să filtreze, eu eram sătulă de băieți care vor doar să iasă la o întâlnire cu mine”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea

Andreea Bălan a dezvăluit adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea. Solista în vârstă de 39 de ani a declarat că iubitul ei, cu nouă ani mai tânăr, o inspiră în carieră şi se simte extrem de fericită alături de el.

„Se regăsesc fanii în mine! Am fost fericită să văd că publicul, în general, se bucură pentru o reușită de-a mea! Ei au interpretat că m-aș fi căsătorit în urma acelor badge-uri.

Pentru mine este destul de amuzant pentru că la fiecare turneu sunt trecută altfel, soție, antrenoare, terapeut de fizio sau player guest. Urmează să merg la Roland Garros, Wimbledon și US Open, sunt curioasă ce surpriză o să îmi facă și ce o să treacă pe badge. Da, normal! (n.r. Victor Cornea este primul care ascultă melodiile) Îi și spun: „Vezi că este despre tine!”. Apoi mai vin cu una, îi zic același lucru! Ulterior, mai adaug o piesă și explic: „Tot despre tine este!”, a declarat Andreea Bălan, conform ego.ro.