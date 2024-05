"Sunt trecută soţie" Andreea Bălan, adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea! Cum o inspiră iubitul cu nouă ani mai mic - Antena Sport

Galerie (119) "Sunt trecută soţie" Andreea Bălan, adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea Andreea Bălan şi Victor Cornea/ Instagram Andreea Bălan a dezvăluit adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea. Solista în vârstă de 39 de ani a declarat că iubitul ei, cu nouă ani mai tânăr, o inspiră în carieră şi se simte extrem de fericită alături de el. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andreea Bălan se iubeşte cu Victor Cornea de anul trecut. Cei doi sunt de nedespărţit şi solista îl însoţeşte pe tenismen la mai multe turnee. (Vezi galeria foto de la finalul articolului). Andreea Bălan, adevărul din spatele relaţiei cu Victor Cornea Andreea Bălan a dat cărţile pe faţă după ce s-a zvonit că s-a căsătorit cu Victor Cornea. Aceasta a mărturisit că în timpul turneelor la care participă partenerul ei, figurează de multe ori ca fiind soţia lui, pentru a avea acces acolo unde se pregăteşte Victor Cornea. De asemenea, Andreea Bălan a dezvăluit că ultimele ei piese au fost inspirate din povestea de dragoste pe care o trăieşte alături de Victor Cornea. Frumoasa solistă a mărturisit că el este primul care ascultă noile ei melodii. „Se regăsesc fanii în mine! Am fost fericită să văd că publicul, în general, se bucură pentru o reușită de-a mea! Ei au interpretat că m-aș fi căsătorit în urma acelor badge-uri. Reclamă

Pentru mine este destul de amuzant pentru că la fiecare turneu sunt trecută altfel, soție, antrenoare, terapeut de fizio sau player guest. Urmează să merg la Roland Garros, Wimbledon și US Open, sunt curioasă ce surpriză o să îmi facă și ce o să treacă pe badge.

Ultimele piese, într-adevăr, sunt pozitive și de dragoste! Întotdeauna am cântat despre ceea ce am simțit. Erau poveștile mele, dar și ale ascultătorilor pentru că toți trecem prin suferință, iubiri sau despărțiri! Acum sunt inspirată să am piese pozitive!

Da, normal! (n.r. Victor Cornea este primul care ascultă melodiile) Îi și spun: „Vezi că este despre tine!”. Apoi mai vin cu una, îi zic același lucru! Ulterior, mai adaug o piesă și explic: „Tot despre tine este!”, a declarat Andreea Bălan, conform ego.ro.

Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire Andreea Bălan a dezvăluit care era cel mai mare vis al ei. Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire a fost chiar care e cel mai mare vis al cântăreţei. Acesta era să cânte la Sala Palatului, iar visul i se va împlini în curând. Andreea Bălan va cânta în premieră la Sala Palatului. „Victor mă echilibrează și mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc acest vis (n.r. concert la Sala Palatului) și nu doar acesta. Suntem amândoi foarte competitivi și foarte disciplinați și mă susține în toate visurile pe care le am. Chiar la prima întâlnire m-a întrebat ce îți dorești tu să mai realizezi că noi știm că ai realizat foarte multe în cariera ta, care mai e visul tău. Fix la prima noastră întâlnire i-am spus că ultima mea redută de cucerit e să fac un concert la Sala Palatului. Iată că ce am spus la prima întâlnire totul se adeverește la un an distanță”, a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro. Andreea Bălan va susţine un concert-eveniment la Sala Palatului în data de 16 octombrie 2024. Super-evenimentul se intitulează „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”. Concertul va începe miercuri, 16 octombrie 2024, la ora 19:30.

