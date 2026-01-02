Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga - Antena Sport

Închide meniul
Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga

Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 8:42

Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga

Sergio Ramos / Profimedia

Sergio Ramos a rămas liber de contract după despărțirea de Monterrey, însă fundașul spaniol continuă să își caute o nouă echipă, încercând să revină în elita fotbalului european.

Printre altele, acesta și-a propus să preia unul dintre cluburile importante din fotbalul spaniol, pentru care a făcut deja o ofertă consistentă, alături de un grup de investitori.

Sergio Ramos vrea să cumpere Sevilla

Aflată de 25 de ani pe prima scenă a fotbalului iberic, Sevilla s-a confruntat în ultimii ani cu probleme de ordin financiar, care au afectat în mod direct evoluțiile echipei pe plan intern și european.

Fără trofeu intern din anul 2010, gruparea ar putea fi preluată de unul dintre foștii săi jucători, care a făcut deja o ofertă pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni.

Presa din Spania scrie că Sergio Ramos are planuri mari cu formația din La Liga, prioritatea fiind rezolvarea problemelor financiare și readucerea echipei în zona de cupe europene.

