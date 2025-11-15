Cristi Borcea, susţinere totală pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia: "Nu avem antrenor mai bun ca el" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea, susţinere totală pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia: “Nu avem antrenor mai bun ca el”

Publicat: 15 noiembrie 2025, 13:30

Cristi Borcea, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Cristi Borcea a transmis un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului crucial cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Marţi, de la aceeaşi oră, România se va duela cu San Marino, la Ploieşti. Ultimul meci din grupa preliminară va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Cristi Borcea a transmis că nu există un antrenor mai bun în România decât Mircea Lucescu, indiferent ce tehnician ar putea veni în locul lui “Il Luce” pe banca naţionalei. Totuşi, fostul patron de la Dinamo a declarat că “tricolori” au şanse mici să prindă un bilet pentru World Cup 2026.

“Nu avem antrenor mai bun ca Mircea Lucescu. Nu există altul în România să vină la națională! Oricât de multe minuni poate să facă, e foarte greu de calificat”, a declarat Cristi Borcea, conform sport.ro.

Înaintea meciului cu Bosnia, Mircea Lucescu a fost întrebat de un jurnalist bosniac despre o posibilă plecare de la echipa naţională. “Demis? Eu nu pot fi demis!”

“Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tehnicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România primea penalty.

“La Bucureşti, am dominat categoric meciul, dacă aveam penalty… Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul”, a spus Mircea Lucescu, care a ţinut să laude lotul Bosniei: “Avem un meci dificil, întâlnim o echipă puternică, cu jucători care au experienţă, dar şi noi avem”, a spus tehnicianul.

