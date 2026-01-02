Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american - Antena Sport

Organizatorii Australian Open au luat o decizie istorică, după ce i-au acordat un wild-card americanei Venus Williams. Sportiva în vârstă de 45 de ani va fi prezentă pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului 2026.

Ea a primit un wild-card și pentru turneul de la Auckland din Noua Zeelandă. Venus va deveni cea mai vârstnică jucătoare din istorie care va participa la turneul de la Melbourne.

Venus Williams, prezentă pe tabloul principal la Australian Open

La 28 de ani de la prima participare la turneul de la Melbourne, Venus Williams va fi prezentă din nou pe tabloul principal al Australian Open, primul Grand Slam din 2026.

Organizatorii au luat decizia de a-i acorda americancei un wild-card, care o va face cea mai vârstnică jucătoare din istorie care participă la prestigiosul turneu de la Melbourne.

Venus Williams a fost finalistă de două ori la Australian Open la simplu, în 2003 și 2017, dat și-a trecut în palmares nu mai puțin de patru titluri la dublu (2001, 2003, 2009, 2010).