Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor - Antena Sport

Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 8:29

Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor

Umit Akdag / Profimedia

În prezent unul dintre cei mai constanți jucători ai celor de la Alanyaspor, Umit Akdag poate prinde un transfer tare în această iarnă. Fundașul este monitorizat de una dintre forțele Turciei, care a înaintat deja o ofertă pentru el.

Este vorba despre Trabzonspor, echipa clasată pe locul al treilea în campionat. Formația care l-a împrumutat pe Drăguș la Eyupspor oferă aproximativ patru milioane de euro pentru stoper.

Umit Akdag, dorit insistent de Trabzonspor

Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți la una dintre forțele campionatului turc.

Potrivit celor de la 61saat.com, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de patru milioane de euro.

Deși e vorba de o sumă importantă, sursa citată menționează că gruparea unde evoluează și Ianis Hagi a solicitat nu mai puțin de șapte milioane de euro pentru român.

Echipa lui Umit Akdag mizează pe polivalența jucătorului, care evoluează atât pe postul de fundaș central, cât și pe cel de fundaș lateral. Chiar și acesta și-ar fi exprimat intenția de a juca pentru formația din Trabzon.

