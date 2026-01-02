Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Legenda celor de la Real Madrid surprinde: „Messi este cel mai bun” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Legenda celor de la Real Madrid surprinde: „Messi este cel mai bun”

Legenda celor de la Real Madrid surprinde: „Messi este cel mai bun”

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 12:16

Comentarii
Legenda celor de la Real Madrid surprinde: Messi este cel mai bun”

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo / hepta.ro

Raul Gonzalez este unul dintre jucătorii legendari ai celor de la Real Madrid, cel mai important jucător al „los blancos” înainte de era lui Cristiano Ronaldo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare atacant spaniol a vorbit despre influența legendelor alături de care a jucat pentru formația din capitala Spaniei și i-a comparat pe aceștia cu Lionel Messi.

Lionel Messi, peste Ronaldo, Zidane și Cristiano Ronaldo

Raul Gonzalez a împărțit vestiarul cu nume uriașe din fotbal la Real Madrid, iar fostul căpitan de pe ”Bernabeu” a vorbit despre nivelul de calitate din cadrul grupului, în comparație cu Lionel Messi.

Starul care a încântat publicul madrilen a dat verdictul în celebrul duel Cristiano Ronaldo – Leo Messi și a transmis că argentinianul este la alt nivel față de orice alt jucător din istorie.

„Am fost suficient de norocos să joc în aceeași echipă cu Zidane, cu Cristiano, cu Ronaldo (n.r. Ronaldo Nazario). Dar eu cred că Messi e cel mai bun.

Reclamă
Reclamă

Asta face diferența la Leo: la el, totul pare ușor! Lucrurile pe care tu le vezi imposibile, el le face cu o ușurință debordantă. De parcă e la un joc cu prietenii lui pe stradă”, a declarat acesta, potrivit goal.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
14:28
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
14:19
EXCLUSIVE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!
14:03
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Mutare pe axa Tottenham – Fiorentina
14:03
EXCLUSIVCât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!
13:13
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
12:37
Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase