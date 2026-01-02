Legenda celor de la Real Madrid surprinde: „Messi este cel mai bun” - Antena Sport

Raul Gonzalez este unul dintre jucătorii legendari ai celor de la Real Madrid, cel mai important jucător al „los blancos” înainte de era lui Cristiano Ronaldo.
Fostul mare atacant spaniol a vorbit despre influența legendelor alături de care a jucat pentru formația din capitala Spaniei și i-a comparat pe aceștia cu Lionel Messi.
Lionel Messi, peste Ronaldo, Zidane și Cristiano Ronaldo
Raul Gonzalez a împărțit vestiarul cu nume uriașe din fotbal la Real Madrid, iar fostul căpitan de pe ”Bernabeu” a vorbit despre nivelul de calitate din cadrul grupului, în comparație cu Lionel Messi.
Starul care a încântat publicul madrilen a dat verdictul în celebrul duel Cristiano Ronaldo – Leo Messi și a transmis că argentinianul este la alt nivel față de orice alt jucător din istorie.
„Am fost suficient de norocos să joc în aceeași echipă cu Zidane, cu Cristiano, cu Ronaldo (n.r. Ronaldo Nazario). Dar eu cred că Messi e cel mai bun.
Asta face diferența la Leo: la el, totul pare ușor! Lucrurile pe care tu le vezi imposibile, el le face cu o ușurință debordantă. De parcă e la un joc cu prietenii lui pe stradă”, a declarat acesta, potrivit goal.com.
- Dani Alves a revenit în fotbal! Brazilianul a preluat un club portughez
- Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului
- Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga
- Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor
- Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni