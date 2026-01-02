Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi! - Antena Sport

Un fotbalist al echipei din Ligue 1 Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), originar din Capul Verde, se află printre victimele incendiului teribil din clubul “Le Constellation”, din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Fundaşul stânga de la juniorii lui Metz a suferit arsuri grave şi a fost transportat cu elicopterul în Germania, acolo unde primeşte îngrijiri medicale.

Tahirys Dos Santos este primul sportiv rănit în incendiul cumplit din Elveţia. Bilanţul autorităţilor în urma tragediei a ajuns la cel puţin 47 de morţi şi 115 răniţi. Focul s-a extins rapid, exact ca la tragedia din clubul Colectiv, care a şocat România pe 30 octombrie 2015 şi care s-a soldat cu 65 de morţi.

Fotbalist rănit în incendiul devastator din Elveţia

“FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul din Crans-Montana.

Întregul club își transmite gândurile și rugăciunile către Tahirys în aceste momente dificile, în care acesta se luptă cu rănile sale”, a transmis clubul Metz, pe contul de X.