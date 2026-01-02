Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi! - Antena Sport

Un fotbalist al echipei din Ligue 1 Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), originar din Capul Verde, se află printre victimele incendiului teribil din clubul “Le Constellation”, din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Fundaşul stânga de la juniorii lui Metz a suferit arsuri grave şi a fost transportat cu elicopterul în Germania, acolo unde primeşte îngrijiri medicale.
Tahirys Dos Santos este primul sportiv rănit în incendiul cumplit din Elveţia. Bilanţul autorităţilor în urma tragediei a ajuns la cel puţin 47 de morţi şi 115 răniţi. Focul s-a extins rapid, exact ca la tragedia din clubul Colectiv, care a şocat România pe 30 octombrie 2015 şi care s-a soldat cu 65 de morţi.
Fotbalist rănit în incendiul devastator din Elveţia
“FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul din Crans-Montana.
Întregul club își transmite gândurile și rugăciunile către Tahirys în aceste momente dificile, în care acesta se luptă cu rănile sale”, a transmis clubul Metz, pe contul de X.
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.
L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.
— FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026
Fotbalistul se bucura de câteva zile libere în staţiunea Crans-Montana. El urma să se întoarcă la clubul său luni, fiind cazat în staţiunea elveţiană într-una dintre cabane, alături de prietenii săi.
“Directorii, jucătorii, antrenorii și angajații clubului sunt în stare de șoc și își unesc gândurile pentru a i le trimite lui Tahirys, în aceste ore în care acesta suferă pe un pat de spital.
Vești despre Tahirys vor fi furnizate în cazul în care va exista vreo schimbare semnificativă în starea sa de sănătate. Între timp, FC Metz le cere tuturor să respecte intimitatea lui Tahirys și a familiei sale”, a mai transmis Metz, într-un comunicat.
Dos Santos fusese convocat la prima echipă a lui Metz luna trecută, la meciul de Cupă pe care formaţia franceză l-a câştigat cu 3-0 cu ASC Biesheim.
