Victor Piţurcă, şocat de ce a putut să păţească o echipă românească ce se luptă la titlu: "Incredibil, horror" - Antena Sport

Victor Piţurcă, şocat de ce a putut să păţească o echipă românească ce se luptă la titlu: “Incredibil, horror”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 12:18

Victor Piţurcă, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), la rândul lui fost antrenor al Universităţii Craiova, s-a declarat şocat de ce a putut păţi formaţia antrenată de Filipe Coelho.

Craiova a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena, după ce a condus cu 2-0 şi a ratat dramatic primăvara europeană. În minutul 90+7 Craiova avea 2-1, dar Kutesa (min. 90+8), iar mai apoi Luka Jovic (min. 90+14, penalty) au înscris golurile care au trimis-o pe formaţia patronată de Rotaru de pe locul 15 pe locul 25 în grupa principală din Conference League.

Victor Piţurcă, despre înfrângerea Craiovei cu AEK Atena şi ratarea play-off-ului Conference League: “Ţi le faci cu mâna ta. Horror”

Chiar şi cu o înfrângere echipa antrenată de Filipe Coelho putea prinde unul dintre primele 24 de locuri în grupă, ce duceau în play-off-ul Conference League, dar oltenii au avut şi ghinionul teribil al unor rezultate nefavorabile. Printre acestea, un uluitor 2-2 făcut de formaţia finlandeză KuPS, pe terenul lui Crystal Palace.

E incredibil ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat după. Toate echipele din campionat să piardă și să termine Craiova pe primul loc la final de an? Asta le dă senzația că au obținut ceva, dar nu, nu au obținut nimic!

Era foarte important să câștige meciul cu AEK Atena și să termine pe locul 3 în campionat, nu avea nicio importanță. Dar ți le faci cu mâna ta. Să ai 2-0, ocazii, și să primești trei goluri? E horror”, a declarat Victor Piţurcă, citat de sport.ro.

În ultima etapă înaintea pauzei de iarnă toate cele 3 echipe care aveau punctaj mai mare decât Craiova au pierdut. Rapid a fost învinsă cu 2-1 de FCSB, Botoşani a pierdut acasă, cu 1-0, cu CFR Cluj, iar Dinamo a fost învinsă în deplasare de UTA cu 2-0. Craiova s-a impus acasă, cu 5-0, cu Csikszereda şi le-a devansat pe aceste formaţii, încheind anul pe primul loc.

