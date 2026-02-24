Edi Iordănescu a dat verdictul după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României: "Cel mai indicat" - Antena Sport

Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre vestea că Mircea Lucescu va rămâne pe banca naționalei pentru barajul de World Cup.

Omul care a condus formația tricoloră la EURO 2024 și-a arătat susținerea față de “Il Luce” și a declarat că tehnicianul de 80 de ani este cel mai în măsură să fie pe banca echipei naționale din moment ce preliminariile pentru turneul final au început cu el la cârma.

Edi Iordănescu, alături de Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia

Zilele trecute, a venit vestea că Mircea Lucescu va fi pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială după ce acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate. Informația respectivă a generat numeroase reacții din lumea sportului, iar Edi Iordănescu și-a expus și el părerea în acest sens.

Antrenorul care l-a precedat pe Lucescu pe banca României i-a urat sănătate actualului selecționer și a explicat și de ce “Il Luce” era cel potrivit să conducă grupul “tricolorilor” în play-off-ul pentru turneul final din America de Nord.

“Cea mai bună veste este că domnul Lucescu este atât de bine încât poate fi pe bancă. Cu toţii trebuie să fim fericiţi că este bine. A făcut cinste pentru România şi pentru noi toţi. Să-i dea Dumnezeu sănătate.