Edi Iordănescu a dat verdictul după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României: "Cel mai indicat" - Antena Sport

Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre vestea că Mircea Lucescu va rămâne pe banca naționalei pentru barajul de World Cup.
Omul care a condus formația tricoloră la EURO 2024 și-a arătat susținerea față de “Il Luce” și a declarat că tehnicianul de 80 de ani este cel mai în măsură să fie pe banca echipei naționale din moment ce preliminariile pentru turneul final au început cu el la cârma.
Edi Iordănescu, alături de Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia
Zilele trecute, a venit vestea că Mircea Lucescu va fi pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială după ce acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate. Informația respectivă a generat numeroase reacții din lumea sportului, iar Edi Iordănescu și-a expus și el părerea în acest sens.
Antrenorul care l-a precedat pe Lucescu pe banca României i-a urat sănătate actualului selecționer și a explicat și de ce “Il Luce” era cel potrivit să conducă grupul “tricolorilor” în play-off-ul pentru turneul final din America de Nord.
“Cea mai bună veste este că domnul Lucescu este atât de bine încât poate fi pe bancă. Cu toţii trebuie să fim fericiţi că este bine. A făcut cinste pentru România şi pentru noi toţi. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
Din punct de vedere pur profesional, este cel mai indicat să ducă la capăt munca începută, cunoaşte cel mai bine grupul, lucrează de aproape doi ani. Ştie ce a lucrat în ultima perioadă, cunoaşte fotbalul din Turcia şi naţionala. El e în măsură să ducă munca la capăt.
Plecăm cu şansa a doua, jucăm cu un adversar de calibru. Sunt meciuri care trebuie pregătite în cel mai mic detaliu. Starea de sănătate i-a afectat procesul muncii, dar cei din Federaţia s-au ocupat şi l-au ajutat“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.
Semifinala barajului dintre România și Turcia va avea loc pe data de 26 martie, la ora 19:00, pe Beșiktaș Park. În caz de calificarea, formația lui Lucescu va da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.
- „Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui”
- Sacrificiul făcut de Mircea Lucescu pentru România: “A spus că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă”
- Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”
- Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial”
- Tibor Selymes, încântat după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca echipei naționale: „O veste foarte bună”