Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: "Merg la tratament" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul din derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana a pierdut cu scorul de 0-1 duelul din Bănie, din etapa a 27-a din Liga 1.
La o zi după meci, Mihai Stoica a oferit detalii despre accidentările suferite de Florin Tănase (31 de ani) şi Mamadou Thiam (30 de ani). Cei doi ar putea reveni pe teren pentru meciul cu Metaloglobus.
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova
Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase şi Mamadou Thiam au plecat la Belgrad, pentru a se trata la “vraciul” Marijana. Ţinând cont că FCSB va disputa următorul meci lunea viitoare, MM este de părere că ambii jucători vor fi apţi la ora de start a partidei cu Metaloglobus.
“Vor pleca mâine (n.r. marți) la Belgrad și de poimâine încep tratamentul. Când ratezi asemenea situații, e foarte greu să întorci Craiova la ea acasă.
Atâta timp cât Ngezana, Mihai Popescu, Chiricheș, Arad, Tănase și Thiam lipsesc… e o problemă, într-adevăr. În mod normal, jucăm luni, deci ar putea (n.r. – Tănase și Thiam) să fie și la meciul cu Metaloglobus”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Florin Tănase s-a accidentat în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. Decarul campioanei a fost înlocuit după doar 12 minute şi a ratat confruntarea cu oltenii din Liga 1.
De cealaltă parte, Mamadou Thiam s-a “rupt” tot după meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Atacantul a fost titular şi a fost înlocuit de Alexandru Stoian în minutul 61.
- Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
- “Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”
- Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile
- Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off: “Şi-a revenit”
- Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani