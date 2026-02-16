LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: "Vreau doar să profit de viaţă" - Antena Sport

Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a lăsat să planeze dubiile în privinţa continuităţii sale în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), afirmând că nu are deocamdată o idee clară în privinţa planurilor sale pentru sezonul următor, informează EFE.

“Când voi şti sigur, vă voi anunţa. Habar n-am, vreau doar să profit de viaţă”, a declarat jucătorul în cursul unei conferinţe de presă, cu ocazia meciului vedetelor din NBA, All-Star Game, desfăşurat duminică la Intuit Dome din Inglewood, California.

“King James” a adăugat că are “o mulţime de lucruri pe masă”, pe care le va explora atunci când va simţi că timpul său pe teren s-a încheiat, inclusiv aspiraţiile sale de a face parte din consiliul director al NBA.

“Există şi alte proiecte pe care voi continua să le explorez pentru a vedea ce mă va motiva în cariera mea ulterioară, dar acum sunt concentrat pe prezent şi asta este ceea ce am în minte”, a spus jucătorul în vârstă de 41 de ani.

Însă prioritatea sa după retragerea din baschet va fi să se concentreze asupra familiei sale. ”Una dintre pasiunile mele este crearea de amintiri care durează pentru totdeauna’, a subliniat el.