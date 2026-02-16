Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: "Vreau doar să profit de viaţă" - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”

LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”

Publicat: 16 februarie 2026, 12:57

Comentarii
LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: Vreau doar să profit de viaţă

LeBron James, în timpul All Star Game 2026 / Profimedia

Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a lăsat să planeze dubiile în privinţa continuităţii sale în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), afirmând că nu are deocamdată o idee clară în privinţa planurilor sale pentru sezonul următor, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Când voi şti sigur, vă voi anunţa. Habar n-am, vreau doar să profit de viaţă”, a declarat jucătorul în cursul unei conferinţe de presă, cu ocazia meciului vedetelor din NBA, All-Star Game, desfăşurat duminică la Intuit Dome din Inglewood, California.

LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”

“King James” a adăugat că are “o mulţime de lucruri pe masă”, pe care le va explora atunci când va simţi că timpul său pe teren s-a încheiat, inclusiv aspiraţiile sale de a face parte din consiliul director al NBA.

“Există şi alte proiecte pe care voi continua să le explorez pentru a vedea ce mă va motiva în cariera mea ulterioară, dar acum sunt concentrat pe prezent şi asta este ceea ce am în minte”, a spus jucătorul în vârstă de 41 de ani.

Însă prioritatea sa după retragerea din baschet va fi să se concentreze asupra familiei sale. ”Una dintre pasiunile mele este crearea de amintiri care durează pentru totdeauna’, a subliniat el.

Reclamă
Reclamă

În discuţia sale cu jurnaliştii, starul lui Lakers a apărat noul format al All-Star Game din acest an, un fel de competiţie SUA şi restul lumii, deşi a precizat că preferă formatul tradiţional din anii precedenţi, în care se înfruntau selecţionatele celor două conferinţe ale NBA.

NBA All-Star Game 2026. USA Stars au câștigat evenimentul

USA Stars au câștigat ediția cu numărul 75 a All-Star Game-ului, după ce s-au impus în finala evenimentului contra celor de la USA Stripes, scor 47-21, LIVE în AntenaPLAY. Formația antrenată de J.B. Bickerstaff și-a luat revanșa după ce în “faza grupelor” pierduse la ultima secundă grație unui coș de trei puncte marcat de De’Aaron Fox.

După trei sferturi transformate în meciuri la care au participat cele două formații, dar și Team World, grupările reprezentante ale SUA s-au întâlnit în ultimul act, iar tinerele talente au avut câștig de cauză. Tyrese Maxey a fost cel mai bun marcator din acest joc, cu nouă puncte.

Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficientCe sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off
12:44
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
12:17
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată
11:38
“Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”
11:36
Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur
11:31
Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile
11:15
Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni”
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul