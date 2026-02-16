Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter - Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată - Antena Sport

Alessandro Bastoni (26 de ani) a primit ameninţări cu moartea, după ce Inter a învins-o pe Juventus cu 3-2, în ultima etapă de Serie A. Fundaşul nerazzurrilor a fost în prim-plan după derby, ca urmare a fazei controversate în care a fost implicat.

Concret, în minutul 42 al partidei, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos.

Alessandro Bastoni l-a sunat pe Cristi Chivu, după ce a fost ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2

După meci, Alessandro Bastoni a fost ţinta fanilor furioşi ai lui Juventus, care i-au lăsat comentarii extrem de dure pe reţelele de socializare, inclusiv la fotografiile în care apare alături de soţie şi fiica lor.

Ca urmare, conform gazzetta.it, Alessandro Bastoni i-a sunat pe Cristi Chivu şi pe Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, după ameninţările primite. Fundaşul a luat ulterior decizia de a-şi opri comentariile pe reţelele de socialitzare, acelaşi lucru fiind făcut şi de soţia lui, Camilla. De asemenea, jucătorul nerazzurrilor nu a oferit nicio declaraţie cu privire la derby-ul cu Juventus.

“Jucătorul lui Inter s-a gândit să-și prelungească sărbătoarea, dar a trebuit să continue să joace în defensivă, după acele 45 de minute care i-au provocat dureri de cap împotriva lui Conceiçao. De data asta, a încercat să se împotrivească realității, ce-i intrase pe fereastră cu aceeași furie ca și comentariile online. Acestea l-au implicat, ba chiar l-au copleșit.