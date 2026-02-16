Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter - Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată

Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 12:17

Comentarii
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată

Cristi Chivu şi Alessandro Bastoni, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Alessandro Bastoni (26 de ani) a primit ameninţări cu moartea, după ce Inter a învins-o pe Juventus cu 3-2, în ultima etapă de Serie A. Fundaşul nerazzurrilor a fost în prim-plan după derby, ca urmare a fazei controversate în care a fost implicat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, în minutul 42 al partidei, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos.

Alessandro Bastoni l-a sunat pe Cristi Chivu, după ce a fost ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2

După meci, Alessandro Bastoni a fost ţinta fanilor furioşi ai lui Juventus, care i-au lăsat comentarii extrem de dure pe reţelele de socializare, inclusiv la fotografiile în care apare alături de soţie şi fiica lor.

Ca urmare, conform gazzetta.it, Alessandro Bastoni i-a sunat pe Cristi Chivu şi pe Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, după ameninţările primite. Fundaşul a luat ulterior decizia de a-şi opri comentariile pe reţelele de socialitzare, acelaşi lucru fiind făcut şi de soţia lui, Camilla. De asemenea, jucătorul nerazzurrilor nu a oferit nicio declaraţie cu privire la derby-ul cu Juventus.

“Jucătorul lui Inter s-a gândit să-și prelungească sărbătoarea, dar a trebuit să continue să joace în defensivă, după acele 45 de minute care i-au provocat dureri de cap împotriva lui Conceiçao. De data asta, a încercat să se împotrivească realității, ce-i intrase pe fereastră cu aceeași furie ca și comentariile online. Acestea l-au implicat, ba chiar l-au copleșit.

Reclamă
Reclamă

Și l-au amărât profund, până în punctul în care jucătorul de la Inter s-a simțit aproape obligat să-și închidă comentariile de pe rețelele de socializare ale familiei, în fața amenințărilor și insultelor care se intensificau.

Chiar și fiica sa cea mică, Azzurra, a fost vizată și a citit nenumărate petiții care cereau excluderea sa din echipa națională. Era inevitabil să ia legătura telefonică cu clubul nerazzurro pentru a încerca să înțeleagă ce se întâmpla.

Distrus de turnura evenimentelor, Alessandro a vorbit atât cu antrenorul Cristian Chivu, ce îl apărase cât de mult a putut după meci, cât și cu conducerea lui Inter, începând cu președintele Beppe Marotta”, au notat italienii citaţi anterior.

Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficientCe sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se lasă! E dorința mea”
Fanatik.ro
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se lasă! E dorința mea”
12:59
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament”
12:57
LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”
12:44
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
11:38
“Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”
11:36
Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur
11:31
Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul