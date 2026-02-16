Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter - Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată - Antena Sport

Alessandro Bastoni (26 de ani) a primit ameninţări cu moartea, după ce Inter a învins-o pe Juventus cu 3-2, în ultima etapă de Serie A. Fundaşul nerazzurrilor a fost în prim-plan după derby, ca urmare a fazei controversate în care a fost implicat.
Concret, în minutul 42 al partidei, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos.
Alessandro Bastoni l-a sunat pe Cristi Chivu, după ce a fost ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2
După meci, Alessandro Bastoni a fost ţinta fanilor furioşi ai lui Juventus, care i-au lăsat comentarii extrem de dure pe reţelele de socializare, inclusiv la fotografiile în care apare alături de soţie şi fiica lor.
Ca urmare, conform gazzetta.it, Alessandro Bastoni i-a sunat pe Cristi Chivu şi pe Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, după ameninţările primite. Fundaşul a luat ulterior decizia de a-şi opri comentariile pe reţelele de socialitzare, acelaşi lucru fiind făcut şi de soţia lui, Camilla. De asemenea, jucătorul nerazzurrilor nu a oferit nicio declaraţie cu privire la derby-ul cu Juventus.
“Jucătorul lui Inter s-a gândit să-și prelungească sărbătoarea, dar a trebuit să continue să joace în defensivă, după acele 45 de minute care i-au provocat dureri de cap împotriva lui Conceiçao. De data asta, a încercat să se împotrivească realității, ce-i intrase pe fereastră cu aceeași furie ca și comentariile online. Acestea l-au implicat, ba chiar l-au copleșit.
Și l-au amărât profund, până în punctul în care jucătorul de la Inter s-a simțit aproape obligat să-și închidă comentariile de pe rețelele de socializare ale familiei, în fața amenințărilor și insultelor care se intensificau.
Chiar și fiica sa cea mică, Azzurra, a fost vizată și a citit nenumărate petiții care cereau excluderea sa din echipa națională. Era inevitabil să ia legătura telefonică cu clubul nerazzurro pentru a încerca să înțeleagă ce se întâmpla.
Distrus de turnura evenimentelor, Alessandro a vorbit atât cu antrenorul Cristian Chivu, ce îl apărase cât de mult a putut după meci, cât și cu conducerea lui Inter, începând cu președintele Beppe Marotta”, au notat italienii citaţi anterior.
