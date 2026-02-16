Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă - Antena Sport

“Sunt foarte fericită cu această victorie! Am avut o adversară foarte puternică, care a jucat cam agresiv în partea a doua a meciului, dar mă bucur că am reușit să câștig în doar două seturi.

Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 26.000 de dolari şi 65 de puncte WTA .

Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.

Mă bucur să vin aici, după ce am fost în stare să cuceresc titlul la Transylvania Open, în fața propriilor suporteri. A fost o mare provocare să reușesc acest lucru.

E special pentru mine să joc aici la Dubai. Între turnee, vin foarte des aici să mă antrenez. E ca a doua mea casă. Sper să merg cât mai departe în această competiție”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de digisport.ro.

Gabriela Ruse nu a avut la fel de mult noroc. Ea a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.