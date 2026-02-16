Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.
Cîrstea a trecut în runda inaugurală de belarusa Aliaksandra Sasnovich, locul 113 mondial, scor 6-3, 7-6 (6). Meciul a durat o oră şi 47 de minute
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai: “E special pentru mine”
În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 WTA şi cap de serie 10.
Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 26.000 de dolari şi 65 de puncte WTA.
“Sunt foarte fericită cu această victorie! Am avut o adversară foarte puternică, care a jucat cam agresiv în partea a doua a meciului, dar mă bucur că am reușit să câștig în doar două seturi.
Mă bucur să vin aici, după ce am fost în stare să cuceresc titlul la Transylvania Open, în fața propriilor suporteri. A fost o mare provocare să reușesc acest lucru.
E special pentru mine să joc aici la Dubai. Între turnee, vin foarte des aici să mă antrenez. E ca a doua mea casă. Sper să merg cât mai departe în această competiție”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de digisport.ro.
Gabriela Ruse nu a avut la fel de mult noroc. Ea a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.
Navarro (24 ani, 19 WTA) a mai învins-o pe două ori pe Ruse în meciurile directe, în 2024, la Paris (WTA 125), cu 6-0, 6-2, în semifinale, şi anul trecut, la Beijing, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/0).
Ruse rămâne cu un cec de 18.300 de dolari şi 40 de puncte WTA pentru evoluţia sa.
- Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur
- Karolina Muchova, campioană la Doha! A învins noua stea a tenisului feminin
- Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală
- Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore
- Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore