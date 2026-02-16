Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă

Publicat: 16 februarie 2026, 13:27

Comentarii
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă

Sorana Cîrstea, la finalul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de belarusa Aliaksandra Sasnovich, locul 113 mondial, scor 6-3, 7-6 (6). Meciul a durat o oră şi 47 de minute

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai: “E special pentru mine”

În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 WTA şi cap de serie 10.

Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 26.000 de dolari şi 65 de puncte WTA.

“Sunt foarte fericită cu această victorie! Am avut o adversară foarte puternică, care a jucat cam agresiv în partea a doua a meciului, dar mă bucur că am reușit să câștig în doar două seturi.

Reclamă
Reclamă

Mă bucur să vin aici, după ce am fost în stare să cuceresc titlul la Transylvania Open, în fața propriilor suporteri. A fost o mare provocare să reușesc acest lucru.

E special pentru mine să joc aici la Dubai. Între turnee, vin foarte des aici să mă antrenez. E ca a doua mea casă. Sper să merg cât mai departe în această competiție”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de digisport.ro.

Gabriela Ruse nu a avut la fel de mult noroc. Ea a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficientCe sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
Reclamă

Navarro (24 ani, 19 WTA) a mai învins-o pe două ori pe Ruse în meciurile directe, în 2024, la Paris (WTA 125), cu 6-0, 6-2, în semifinale, şi anul trecut, la Beijing, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/0).

Ruse rămâne cu un cec de 18.300 de dolari şi 40 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
13:29
Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el”
12:59
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament”
12:57
LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”
12:44
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
12:17
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată
11:38
“Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul