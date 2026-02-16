Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Treziți-vă, băi, oameni buni". Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: "Nu mă interesează FCSB" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”

“Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB”

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 11:38

Comentarii
Treziți-vă, băi, oameni buni. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: Nu mă interesează FCSB

Valeriu Iftime / Sport Pictures

Valeriu Iftime a avut un discurs dur, după ultimele controverse privind arbitrajul din Liga 1. Patronul de la Botoşani cere ca CCA să intervină şi să fie publicate discuţiile dintre “central” şi cei din camera VAR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Privind şansele la play-off ale echipei sale, Valeriu Iftime a avut o reacţie categorică. Acesta a subliniat că nu vrea să creadă zvonurile lansate, conform cărora echipe precum Botoşani sau FC Argeş nu sunt dorite între primele şase din Liga 1.

Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1

Totodată, Valeriu Iftime a fost întrebat şi despre situaţia celor de la FCSB, care “tremură” privind calificarea în play-off. Patronul de la Botoşani a oferit un răspuns ferm şi a declarat că este interesat doar de echipa sa.

“Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de 9 puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte. Dar, trebuie și ca arbitri să se trezească naiba o dată. Vreau să cred că este vorba de mediocrotate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc…că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa ceva.

Însă, ceea ce s-a întâmplat la partidele de la Ploiești și la meciul nostru cu UTA este de noaptea minții. Rog CCA să facă ca în țările importante din lumea asta și să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și arbitrul central. Nu vreau să mă sune în primvat unul sau altul de pe la CCA și să îmi explice cai verzi pe pereți. Vreau pur și simplu să aflăm și noi public ceea ce discută oamenii ăia între ei. Păi ăla e domnilor 11 metri pentru UTA? Treziți-vă, băi, oameni buni. Puteți să influențați destinele unor oameni și clasamentul final al sezonului regular”, a declarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

Reclamă
Reclamă

Botoşani a fost învinsă de UTA în această etapă, scor 2-1. În ultimele trei etape rămase de disputat din sezonul regular, moldovenii se vor duela cu U Cluj, Hermannstadt şi Petrolul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
13:29
Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el”
13:27
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă
12:59
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament”
12:57
LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”
12:44
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
12:17
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul