"Treziți-vă, băi, oameni buni". Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: "Nu mă interesează FCSB" - Antena Sport

Valeriu Iftime a avut un discurs dur, după ultimele controverse privind arbitrajul din Liga 1. Patronul de la Botoşani cere ca CCA să intervină şi să fie publicate discuţiile dintre “central” şi cei din camera VAR.

Privind şansele la play-off ale echipei sale, Valeriu Iftime a avut o reacţie categorică. Acesta a subliniat că nu vrea să creadă zvonurile lansate, conform cărora echipe precum Botoşani sau FC Argeş nu sunt dorite între primele şase din Liga 1.

Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1

Totodată, Valeriu Iftime a fost întrebat şi despre situaţia celor de la FCSB, care “tremură” privind calificarea în play-off. Patronul de la Botoşani a oferit un răspuns ferm şi a declarat că este interesat doar de echipa sa.

“Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de 9 puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte. Dar, trebuie și ca arbitri să se trezească naiba o dată. Vreau să cred că este vorba de mediocrotate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc…că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa ceva.

Însă, ceea ce s-a întâmplat la partidele de la Ploiești și la meciul nostru cu UTA este de noaptea minții. Rog CCA să facă ca în țările importante din lumea asta și să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și arbitrul central. Nu vreau să mă sune în primvat unul sau altul de pe la CCA și să îmi explice cai verzi pe pereți. Vreau pur și simplu să aflăm și noi public ceea ce discută oamenii ăia între ei. Păi ăla e domnilor 11 metri pentru UTA? Treziți-vă, băi, oameni buni. Puteți să influențați destinele unor oameni și clasamentul final al sezonului regular”, a declarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.