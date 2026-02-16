Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: "Nu au un fundaş ca el" - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost propus la Real Madrid, după ce a fost protagonist în victoria fabuloasă obţinută de Rayo Vallecano cu Atletico Madrid, scor 3-0. Un jurnalist spaniol a avut doar cuvinte de laudă la adresa fundaşului naţionalei României.

Andrei Raţiu a oferit un assist în succesul uriaş obţinut de echipa sa cu Atletico Madrid. Fundaşul a avut o prestaţie excelentă contra trupei lui Diego Simeone, fiind desemnat omul meciului.

Andrei Raţiu, propus la Real Madrid după Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0

Jurnalistul spaniol de la Marca a declarat că Real Madrid nu are un fundaş precum Andrei Raţiu. Pentru un eventual transfer al fundaşului român, “galacticii” trebuie să achite suma de 25 de milioane de euro, atât cât este clauza sa de reziliere la Rayo Vallecano.

“Să mă uit la Real Madrid e o corvoadă, adorm. Cât e clauza lui Rațiu? Mi-ar plăcea să-l văd la Real Madrid. Madridul nu are un fundaș ca Ratiu. Eu l-aș transfera pe Rațiu la Real Madrid. Pentru 25 de milioane e o afacere, un cadou. E un fundaș pentru Real Madrid. Uită-te la Ruggeri, care nu e bun nici măcar pentru echipa secundă a lui Atletico Madrid“, a declarat Pipi Estrada, conform marca.com.

Dani Carvajal şi Trent Alexander-Arnold sunt cei doi jucători care evoluează la Real Madrid pe postul de fundaş dreapta, pe care joacă şi Andrei Raţiu. Ambii s-au confruntat însă cu accidentări, în acest sezon, lipsind de la mai multe meciuri.