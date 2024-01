"Am simţit durere, am plâns!" Drama ascunsă a lui Leonard Doroftei şi momentul cumplit prin care a trecut - Antena Sport

Drama ascunsă a lui Leonard Doroftei

Momentul cumplit prin care a trecut Drama ascunsă a lui Leonard Doroftei şi momentul cumplit prin care a trecut au fost dezvăluite chiar de marele campion.

Leonard Doroftei a făcut dezvăluiri tulburătoare despre viaţa sa şi, mai ales, din perioada copilăriei. Doroftei a vorbit despre momentul cumplit în care şi-a găsit tatăl mort.

„Am avut o copilărie frumoasă pentru că nu m-a întrebat nimeni unde mă duc, ce fac…În schimb, a fost grea pentru că nu am avut de mâncare, nu am avut pe nimeni să-mi spună „fă așa, fă așa!”. Am fost de capul meu. Am fost un copil pe care nu-l întreba nimeni când se culcă, dacă îi e foame când se trezește. N-am fost totuși golan și îi mulțumesc lui Dumnezeu. M-am ținut de școală. Între clasele a cincea și a opta n-am chiulit niciodată de la școală. Mă bătea dirigentele de mă înnebunea dacă lipseam.