Anunţul alarmant făcut de Irinel Columbeanu după ce şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la un azil pe care nu şi-l permite! - Antena Sport

Irinel Columbeanu a făcut o declaraţie alarmantă

Fostul om de afaceri a condus din nou după o pauză lungă, deşi are probleme de sănătate, şi a anunţat că se gândeşte să se reapuce de şofat Irinel Columbeanu a făcut un anunţ alarmant după ce şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la azilul din Ghermăneşti deţinut de Ion Cassian, pe care nu şi-l permite însă.

Irinel Columbeanu a condus după o pauză de 5 ani, fiind filmat la volanul unui Mercedes, şi a declarat că se gândeşte serios să se reapuce de şofat. Anunţul este îngrijorător, având în vedere că Irinel Columbeanu are, potrivit presei mondene, probleme de sănătate. Chiar el spunea într-un vlog al lui Serghei Mizil că nu crede că mai poate conduce.

“Nu am mai condus de aproximativ 5 ani când am predat mașina pe care o aveam închiriată, un Opel mai vechi. Un prieten bun, mi-a făcut o surpriză și m-a lăsat să conduc iar. Nu a fost Bentley, nu a fost Rolls, dar mi-a făcut plăcere să conduc o manuală din nou. Mă gândesc serios să mă reapuc să conduc, dar îmi fac planurile financiare înainte, pentru că acum nu mai am autoturism”, a declarat Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.