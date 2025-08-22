Nacional - Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal - Antena Sport

Închide meniul
Nacional – Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 17:51

Spectacolul din Liga Portugal continuă LIVE în AntenaPLAY cu meciurile din etapa a 3-a! Partide precum Nacional – Sporting vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO.

Etapa a 3-a va fi deschisă de duelul Moreirense – Guimaraes, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Mai apoi, campioana Sporting se deplasează pe terenul celor de la Nacional, de la 20:00. Spectacolul din Liga Portugal se vede LIVE în AntenaPLAY.

LIVE VIDEO | Nacional – Sporting (sâmbătă, 20:00). Programul etapei cu numărul 3 din Liga Portugal

Ziua de sâmbătă va continua cu duelurile Arouca – Rio Ave și Benfica – Tondela, care se vor disputa de la ora 22:30.

Duminică, etapa a 3-a continuă cu meciul Famalicao – Gil Vicente, de la ora 17:30. Mai apoi, Porto va primi vizita celor de la Casa Pia, de la ora 20:00. Ziua va fi închisă de fosta adverară a CFR-ului, Braga, care o întâlnește pe AVS, de la 22:30.

Ultimul meci al etapei a 3-a din Liga Portugal este programat luni, de la ora 22:15. Atunci, Estrela, echipa lui Ianis Stoica, va primi vizita nou promovatei Alverca.

Programul etapei a 3-a din Liga Portugal:

Sâmbătă:

  • Moreirense – Guimaraes (18:00)
  • Nacional – Sporting (20:00)
  • Arouca – Rio Ave (22:30)
  • Benfica – Tondela (22:30)

Duminică:

  • Famalicao – Gil Vicente (17:30)
  • FC Porto – Casa Pia (20:00)
  • Braga – AVS (22:30)

Luni:

  • Estrela – Alverca (22:15)

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. Și în 2025, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, tenis de masă sau Liga Portugal. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an.

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”