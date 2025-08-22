Nacional - Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal - Antena Sport

Spectacolul din Liga Portugal continuă LIVE în AntenaPLAY cu meciurile din etapa a 3-a! Partide precum Nacional – Sporting vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO.

Etapa a 3-a va fi deschisă de duelul Moreirense – Guimaraes, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Mai apoi, campioana Sporting se deplasează pe terenul celor de la Nacional, de la 20:00. Spectacolul din Liga Portugal se vede LIVE în AntenaPLAY.

LIVE VIDEO | Nacional – Sporting (sâmbătă, 20:00). Programul etapei cu numărul 3 din Liga Portugal

Ziua de sâmbătă va continua cu duelurile Arouca – Rio Ave și Benfica – Tondela, care se vor disputa de la ora 22:30.

Duminică, etapa a 3-a continuă cu meciul Famalicao – Gil Vicente, de la ora 17:30. Mai apoi, Porto va primi vizita celor de la Casa Pia, de la ora 20:00. Ziua va fi închisă de fosta adverară a CFR-ului, Braga, care o întâlnește pe AVS, de la 22:30.

Ultimul meci al etapei a 3-a din Liga Portugal este programat luni, de la ora 22:15. Atunci, Estrela, echipa lui Ianis Stoica, va primi vizita nou promovatei Alverca.