Nacional - Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal - Antena Sport

Spectacolul din Liga Portugal continuă LIVE în AntenaPLAY cu meciurile din etapa a 3-a! Partide precum Nacional – Sporting vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO.
Etapa a 3-a va fi deschisă de duelul Moreirense – Guimaraes, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Mai apoi, campioana Sporting se deplasează pe terenul celor de la Nacional, de la 20:00. Spectacolul din Liga Portugal se vede LIVE în AntenaPLAY.
LIVE VIDEO | Nacional – Sporting (sâmbătă, 20:00). Programul etapei cu numărul 3 din Liga Portugal
Ziua de sâmbătă va continua cu duelurile Arouca – Rio Ave și Benfica – Tondela, care se vor disputa de la ora 22:30.
Duminică, etapa a 3-a continuă cu meciul Famalicao – Gil Vicente, de la ora 17:30. Mai apoi, Porto va primi vizita celor de la Casa Pia, de la ora 20:00. Ziua va fi închisă de fosta adverară a CFR-ului, Braga, care o întâlnește pe AVS, de la 22:30.
Ultimul meci al etapei a 3-a din Liga Portugal este programat luni, de la ora 22:15. Atunci, Estrela, echipa lui Ianis Stoica, va primi vizita nou promovatei Alverca.
Programul etapei a 3-a din Liga Portugal:
Sâmbătă:
- Moreirense – Guimaraes (18:00)
- Nacional – Sporting (20:00)
- Arouca – Rio Ave (22:30)
- Benfica – Tondela (22:30)
Duminică:
- Famalicao – Gil Vicente (17:30)
- FC Porto – Casa Pia (20:00)
- Braga – AVS (22:30)
Luni: