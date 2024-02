Aroganţă incredibilă la înmormântarea Mioarei Roman! Colivă cu foiţă de aur adusă de "Regina Întunericului". Cerinţele familiei - Antena Sport

„La noi, la firma de pompe funebre, pentru o înmormântare, pornim de la suma de 5.000 de lei, este accesibil pentru toată lumea. Ce nu se știe, e că eu fac și înmormântări pentru cei care nu-și permit, este un act de caritate, de milostivenie. Am făcut asta, de câteva ori, am înmormântat și gratis„, spunea „Regina Întunericului” pentru Playtech.

Gabriela Lucuţar a dezvăluit ce a stabilit cu Oana Roman înainte de a se ocupa de funerariile celei care era jurnalist şi profesor de limbă şi civilizaţie arabă.

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

„Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți”

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă.

Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție.

Pentru funeralii, Oana a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe, se vor împarți foarte multe pachete pentru persoanele nevoiașe. Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți„, a transmis Gabriela Lucuţar pentru click.ro.

Mioara Roman a fost căsătorită de două ori. Prima dată a fost într-un mariaj de 12 ani cu fostul antrenor al naţionalei feminine de scrimă, Iosif Zilahy. După, şi-a refăcut viaţa alături de Petre Roman. S-a despărţit de fostul premier în 2007, după o căsnicie de trei decenii.