"Bogăție!" Cristi Borcea, alături de toţi cei 9 copii pe care îi are cu 4 femei! Cum arată moştenitorii imperiului financiar - Antena Sport

Cu cea de-a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

În total, Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite. Averea lui este estimată la peste 80 de milioane de euro.

Cristi Borcea a luat o decizie radicală

Cristi Borcea a anunţat pe mâna cui vrea să îşi lase afacerile de milioane de euro pe care le are. Fostul patron al lui Dinamo a vorbit despre moștenitorii imperiului financiar pe care l-a creat. Milionarul în vârstă de 53 de ani le-a cerut ajutorul băieților pe care îi are din prima căsnicie.

Cristi Borcea nu mai este dispus să se implice total în afacerile de zeci de milioane de euro pe care le are. Vrea să se dedice mai mult familiei şi a hotărât să își lase afacerile pe mâinile fiilor săi cei mari. A purtat deja discuții cu Patrick și Coco și i-a anunțat ce îi așteaptă.

„(Câți angajați aveți, domnule Borcea?) Peste 2.500. Responsabilitatea… trebuie să le asiguri salariile, niciodată nu am avut întârziere. Nu mai există fără carte de muncă. Fiind societățile puternice, ai credite, am rulaje de sute de milioane de euro.

Coco (n.r. Angelo Borcea) și cu Patrick să ducă mai departe ei (n.r. afacerile). Eu nu o să mă opresc niciodată, dar o să vreau să mă duc din ce în ce mai mult la sport… cea mai mare bucurie a mea este să mă duc la sport, să merg în vacanțe. E prima dată de când mă știu, primul an în care nu apucasem să fac o oră de plajă. Am fost în Abu Dhabi săptămâna trecută și acolo am apucat să fac și eu plajă. Nu a existat la mine așa ceva.

Am avut și o discuție cu băieții, eu din ce în ce o să îmi restrâng implicarea și timpul și trebuie să se implice ei. Gata, eu trebuie să mă bucur de viaţa cu Valentina, de copii, de familie.