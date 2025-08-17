Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat

Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat

Publicat: 17 august 2025, 15:32

Comentarii
Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat

Accident grav la un raliu din Argeş

Doi spectatori au fost răniți de o roată desprinsă de la un autoturism, duminică, la o competiție de Rally Cross desfășurată în localitatea Bughea de Sus din județul Argeș. Competiţia a fost oprită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Una dintre victime a fost resuscitată după ce a suferit un stop cardio-respirator, a anunţat IPJ Argeş. Potrivit celor mai noi informaţii, starea persoanei resuscitate după accident este în continuare gravă. Ea este internată la Spitalul Judeţean Argeş. A doua victimă este conştientă şi cooperantă, ea fiind dusă la spitalul din Câmpulung.

Dosar penal după accidentul grav de la raliul din Argeş

Doi bărbaţi au fost răniţi în urma desprinderii roţii unui autoturism în timpul raliului, unul de 50 de ani, din Câmpulung, iar celălalt, de 45 de ani, din Ţiţeşti.

Poliţia Argeş a anunţat că a deschis dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus. Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.  Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video
Fanatik.ro
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video
17:40
Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea – Crystal Palace a fost anulat: “Mâna sus cine ştia regula asta”
17:37
LIVE SCORECsikszereda – Universitatea Craiova 1-2. Nsimba a reuşit “dubla”
17:32
Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: “Eu n-aş fi făcut asta niciodată”
17:05
Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj
16:46
Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
16:45
CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Andrei Cordea, titularizat de Dan Petrescu. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”