Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat - Antena Sport

Doi spectatori au fost răniți de o roată desprinsă de la un autoturism, duminică, la o competiție de Rally Cross desfășurată în localitatea Bughea de Sus din județul Argeș. Competiţia a fost oprită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Una dintre victime a fost resuscitată după ce a suferit un stop cardio-respirator, a anunţat IPJ Argeş. Potrivit celor mai noi informaţii, starea persoanei resuscitate după accident este în continuare gravă. Ea este internată la Spitalul Judeţean Argeş. A doua victimă este conştientă şi cooperantă, ea fiind dusă la spitalul din Câmpulung.

Dosar penal după accidentul grav de la raliul din Argeş

Doi bărbaţi au fost răniţi în urma desprinderii roţii unui autoturism în timpul raliului, unul de 50 de ani, din Câmpulung, iar celălalt, de 45 de ani, din Ţiţeşti.

Poliţia Argeş a anunţat că a deschis dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus. Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.