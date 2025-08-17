Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: "Putem să ne îmbunătăţim" - Antena Sport

Închide meniul
Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: "Putem să ne îmbunătăţim"

Fotbal | Fotbal extern

Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: “Putem să ne îmbunătăţim”

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 15:24

Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: Putem să ne îmbunătăţim

Profimedia

Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat sâmbătă la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori, informează mass-media italiană.

Inter a deschis scorul în prima repriză, prin Federico Dimarco (16), iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin Marcus Thuram (53).

Inter a învins-o pe Olympiacos în ultimul amical al verii

Dimarco s-a accidentat însă la puţin timp după reuşita sa, fiind înlocuit cu Luis Henrique, notează agerpres.ro.

Chivu a utilizat în această partidă următorii jucători: Sommer – Pavard (Bisseck 61), Acerbi (Darmian 72), Bastoni (De Vrij 72) – Dumfries (Zalewski 81), Sucic (Calhanoglu 61), Barella (Asllani 81), Mhitarian (Zielinski 61), Dimarco (Luis Henrique 32) – Thuram (Bonny 72), Lautaro Martinez (Esposito 82).

“Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile. Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco. Muncim din greu pentru a ne îmbunătăţi şi a adăuga ceva în plus. Sunt mulţumit de dorinţa jucătorilor de a da totul pentru grup, deoarece ne propunem să începem sezonul bine. Acum, trebuie să fim pregătiţi şi să ne recuperăm în următoarele două zile. În aceste trei săptămâni, băieţii au dat totul, în ciuda oboselii acumulate într-un presezon intens şi scurt”, a declarat Chivu după meci.

“Astăzi, picioarele s-au simţit mai bine în comparaţie cu ultimele câteva meciuri şi vom avea timp până lunea viitoare să ne pregătim complet pentru meciul de deschidere din campionat”, a adăugat antrenorul român.

Inter Milano va debuta luni, 25 august, în noua ediţie a campionatului Italiei, când va primi vizita formaţiei FC Torino.

Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!

Specialiștii au analizat lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A. În opinia acestora, Interul lui Cristi Chivu pleacă cu prima șansă la câștigarea trofelului.

Inter va debuta în noua stagiune a campionatului italian pe 25 august. Atunci, elevii lui Cristi Chivu vor primi vizita celor de la Torino, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Potrivit informațiilor oferite de Gazzetta dello Sport, specialiștii de la Opta o văd pe Inter campioană în noul sezon de Serie A.

“Opta Analyst a publicat procentele probabilelor favorite la câștigarea titlului în noul sezon:

Conform algoritmului, Interul lui Cristi Chivu are cele mai mari șanse de a cuceri trofeul!”, a notat Gazzetta dello Sport, pe rețelele de socializare.

Inter a câștigat ultimul titlu în Serie A în sezonul 2023/2024. Atunci, Simone Inzaghi era antrenorul formației din nordul Italiei, care a plecat de la cârma echipei în această vară, după umilința din finala Champions League cu PSG, scor 0-5.

În locul acestuia a fost instalat Cristi Chivu, tehnician care a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, în stagiunea precedentă.

