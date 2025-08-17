Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: "Putem să ne îmbunătăţim" - Antena Sport

Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat sâmbătă la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori, informează mass-media italiană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a deschis scorul în prima repriză, prin Federico Dimarco (16), iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin Marcus Thuram (53).

Inter a învins-o pe Olympiacos în ultimul amical al verii

Dimarco s-a accidentat însă la puţin timp după reuşita sa, fiind înlocuit cu Luis Henrique, notează agerpres.ro.

Chivu a utilizat în această partidă următorii jucători: Sommer – Pavard (Bisseck 61), Acerbi (Darmian 72), Bastoni (De Vrij 72) – Dumfries (Zalewski 81), Sucic (Calhanoglu 61), Barella (Asllani 81), Mhitarian (Zielinski 61), Dimarco (Luis Henrique 32) – Thuram (Bonny 72), Lautaro Martinez (Esposito 82).

“Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile. Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco. Muncim din greu pentru a ne îmbunătăţi şi a adăuga ceva în plus. Sunt mulţumit de dorinţa jucătorilor de a da totul pentru grup, deoarece ne propunem să începem sezonul bine. Acum, trebuie să fim pregătiţi şi să ne recuperăm în următoarele două zile. În aceste trei săptămâni, băieţii au dat totul, în ciuda oboselii acumulate într-un presezon intens şi scurt”, a declarat Chivu după meci.