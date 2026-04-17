Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român

Nadia Comăneci (64 de ani) este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie şi a ales să plece din România în noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de Revoluţie.
Nadia şi soţul ei Bart Conner locuiesc acum în Norman, un oraşel de lângă Oklahoma, într-o casă de 400.000 de dolari. De-a lungul vieţii, cei doi au adunat o avere impresionantă de 25 de milioane de dolari.
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci
Mai mult, pe lângă locuinţa menţionată mai sus, conform cancan.ro, Nadia şi Bart deţin şi o casă de vacanţă evaluată la două milioane de euro, unde cei doi şi fiul lor, Dylan Paul, ajung cel mai des când vin Sărbătorile de iarnă.
Câţi bani primeşte Nadia Comăneci de la statul român
Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu un an în urmă.
Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.
Nadia Comăneci, sărbătorită în Parlamentul European
Nadia Comăneci a fost prezentă cu o lună în urmă la Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.
La 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal, Nadia a fost prezentă la Bruxelles pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care au reunit legende ale sportului românesc, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi care duc mai departe spiritul excelenţei.
“Este un moment istoric și pentru mine, pentru că nu am fost niciodată aici. În anul istoric Nadia, am făcut și acest pas. Mă bucur că am putut să văd ceva ce auzisem și văzusem la știri și făcând acest pas ne gândim cum să colaborăm într-un fel ca să integrăm și sportul României în această casă istorică.
Mă bucur că toate generațiile au venit, dinaintea mea, generațiile de acum, de la Onești, fetițele. Cred că e frumos și pentru ele să vadă ce se întâmplă în afara gimnasticii“, a spus Nadia Comăneci din Belgia.
- Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
- (P) Diferențele dintre cazinourile online și cele fizice
- Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită”
- (P) Ousmane Dembele, cuvinte de laudă la adresa coechipierilor după victoria cu Liverpool
- Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă