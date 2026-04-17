Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român

Nadia Comăneci (64 de ani) este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie şi a ales să plece din România în noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de Revoluţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nadia şi soţul ei Bart Conner locuiesc acum în Norman, un oraşel de lângă Oklahoma, într-o casă de 400.000 de dolari. De-a lungul vieţii, cei doi au adunat o avere impresionantă de 25 de milioane de dolari.

Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci

Mai mult, pe lângă locuinţa menţionată mai sus, conform cancan.ro, Nadia şi Bart deţin şi o casă de vacanţă evaluată la două milioane de euro, unde cei doi şi fiul lor, Dylan Paul, ajung cel mai des când vin Sărbătorile de iarnă.

Câţi bani primeşte Nadia Comăneci de la statul român

Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu un an în urmă.

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.