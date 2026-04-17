Home | Diverse | Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român

Antena Sport Publicat: 17 aprilie 2026, 14:40

Comentarii
Nadia Comăneci - Profimedia Images

Nadia Comăneci (64 de ani) este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie şi a ales să plece din România în noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de Revoluţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nadia şi soţul ei Bart Conner locuiesc acum în Norman, un oraşel de lângă Oklahoma, într-o casă de 400.000 de dolari. De-a lungul vieţii, cei doi au adunat o avere impresionantă de 25 de milioane de dolari.

Mai mult, pe lângă locuinţa menţionată mai sus, conform cancan.ro, Nadia şi Bart deţin şi o casă de vacanţă evaluată la două milioane de euro, unde cei doi şi fiul lor, Dylan Paul, ajung cel mai des când vin Sărbătorile de iarnă.

Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu un an în urmă.

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.

Reclamă
Reclamă

Nadia Comăneci, sărbătorită în Parlamentul European

Nadia Comăneci a fost prezentă cu o lună în urmă la Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

La 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal, Nadia a fost prezentă la Bruxelles pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care au reunit legende ale sportului românesc, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi care duc mai departe spiritul excelenţei.

“Este un moment istoric și pentru mine, pentru că nu am fost niciodată aici. În anul istoric Nadia, am făcut și acest pas. Mă bucur că am putut să văd ceva ce auzisem și văzusem la știri și făcând acest pas ne gândim cum să colaborăm într-un fel ca să integrăm și sportul României în această casă istorică.

eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţiieMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
Reclamă

Mă bucur că toate generațiile au venit, dinaintea mea, generațiile de acum, de la Onești, fetițele. Cred că e frumos și pentru ele să vadă ce se întâmplă în afara gimnasticii“, a spus Nadia Comăneci din Belgia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
14:34

FC Argeș – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
14:16

Novak Djokovic se retrage de la Madrid! Anunțul de ultimă oră făcut de sârb
13:53

O felie de tort l-a făcut să își piardă un picior! Drama trăită de un fost fotbalist: “Am vrut să mor”
13:45

Gianni Infantino a intervenit în scandalul biletelor de la Campionatul Mondial 2026
13:33

Nicolae Dică, pregătit să revină în Liga 1! Oferta surpriză primită. Anunţul făcut
13:26

Shunsuke Nakamura, în staff-ul Japoniei la World Cup 2026: “Am primit cuvinte calde şi încurajatoare”
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 3 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 4 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 5 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct 6 Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”