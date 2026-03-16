“E un moment istoric și pentru mine”. Nadia Comăneci, sărbătorită în Parlamentul European la 50 de ani de la 10-le din Montreal

Nadia Comăneci a fost prezentă, luni, la Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

La 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal, Nadia este prezentă la Bruxelles pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care reunesc legende ale sportului românesc, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi care duc mai departe spiritul excelenţei. Evenimentele sunt găzduite de europarlamentarul Victor Negrescu.

Declarațiile oferite de Nadia Comăneci de la Bruxelles

Nadia s-a întâlnit luni cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a oferit o eşarfă, un tricou, dar şi o carte despre performanţa marii campioane. La Bruxelles, alături de Nadia se mai află şi alte personalităţi ale sportului românesc, între care Marius Urzică, Ana Maria Brânză, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar dar şi preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

“Este un moment istoric și pentru mine, pentru că nu am fost niciodată aici. În anul istoric Nadia, am făcut și acest pas. Mă bucur că am putut să văd ceva ce auzisem și văzusem la știri și făcând acest pas ne gândim cum să colaborăm într-un fel ca să integrăm și sportul României în această casă istorică.

Mă bucur că toate generațiile au venit, dinaintea mea, generațiile de acum, de la Onești, fetițele. Cred că e frumos și pentru ele să vadă ce se întâmplă în afara gimnasticii“, a spus Nadia Comăneci din Belgia.