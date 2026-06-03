Poveste fabuloasă la Roland Garros! O jucătoare venită din calificări a ajuns până în semifinale

Fabuloasa aventură continuă. Venită din calificări, jucătoarea poloneză Maja Chwalinska, ocupanta locului 114 în clasamentul mondial, s-a calificat miercuri în semifinalele turneului de la Roland Garros, în detrimentul Annei Kalinskaya, scor 7-6 (3), 6-3.
La 18 mai, Maja Chwalinska şi-a început aventura la Roland-Garros cu un meci de calificare în primul tur, trecând neobservată. Nici nu-şi putea imagina că, două săptămâni mai târziu, avea să-şi asigure locul în semifinalele tabloului principal.
Chwalinska scrie istorie la Roland Garros
Poloneza a învins-o miercuri pe Anna Kalinskaya în două seturi (7-6, 6-3), îmbunătăţindu-şi astfel cea mai bună performanţă într-un turneu de Grand Slam. Joi, pentru un loc în finală, ea o va înfrunta fie pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, fie pe rusoaica Dania Shnaider.
A doua jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele de la Roland-Garros
Chwalinska devine a doua jucătoare venită din calificări din Era Open care ajunge în semifinalele probei de simplu feminin de la Roland Garros, după ce Nadia Podoroska a reuşit această performanţă în 2020. Nicio jucătoare venită din calificări nu a ajuns în finala Openului Franţei în Era Open, iar poloneza se află acum la o victorie distanţă de atingerea acestui prag istoric.
A cincea jucătoare de după 1990 care ajunge în semifinalele de la Roland Garros la debutul în tabloul principal
La debutul său în tabloul principal de la Roland-Garros, Chwalinska este doar a cincea jucătoare de după 1990 care ajunge în semifinalele probei de simplu feminin de la Paris la prima sa participare în tabloul principal. Ea se alătură lui Jennifer Capriati (1990), Clarisa Fernandez (2002), Nadia Podoroska (2020) şi Lois Boisson (2025).
News.ro
It was an emotional moment for Maja Chwalinska as the qualifier’s dream run at Roland-Garros continues to the semi-final 🧡 pic.twitter.com/fCnSduTk3d
— TNT Sports (@tntsports) June 3, 2026
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