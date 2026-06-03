Poveste fabuloasă la Roland Garros! O jucătoare venită din calificări a ajuns până în semifinale

Maja Chwalinska s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros / Getty Images

Fabuloasa aventură continuă. Venită din calificări, jucătoarea poloneză Maja Chwalinska, ocupanta locului 114 în clasamentul mondial, s-a calificat miercuri în semifinalele turneului de la Roland Garros, în detrimentul Annei Kalinskaya, scor 7-6 (3), 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 18 mai, Maja Chwalinska şi-a început aventura la Roland-Garros cu un meci de calificare în primul tur, trecând neobservată. Nici nu-şi putea imagina că, două săptămâni mai târziu, avea să-şi asigure locul în semifinalele tabloului principal.

Chwalinska scrie istorie la Roland Garros

Poloneza a învins-o miercuri pe Anna Kalinskaya în două seturi (7-6, 6-3), îmbunătăţindu-şi astfel cea mai bună performanţă într-un turneu de Grand Slam. Joi, pentru un loc în finală, ea o va înfrunta fie pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, fie pe rusoaica Dania Shnaider.

A doua jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele de la Roland-Garros

Chwalinska devine a doua jucătoare venită din calificări din Era Open care ajunge în semifinalele probei de simplu feminin de la Roland Garros, după ce Nadia Podoroska a reuşit această performanţă în 2020. Nicio jucătoare venită din calificări nu a ajuns în finala Openului Franţei în Era Open, iar poloneza se află acum la o victorie distanţă de atingerea acestui prag istoric.