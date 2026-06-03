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“Început cu dreptul, dar Gică e stângaci”. Primele critici după debutul lui Hagi în noul mandat la naţională: “Nepăsare totală”

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 15:26

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Început cu dreptul, dar Gică e stângaci. Primele critici după debutul lui Hagi în noul mandat la naţională: Nepăsare totală

Gică Hagi, la meciul României cu Georgia/ Sport Pictures

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Dănuţ Lupu a reacţionat, după ce Gică Hagi a debutat în noul mandat la naţională. România a remizat în amicalul cu Georgia, scor 1-1, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Dănuţ Lupu i-a taxat pe “tricolori”, după meciul disputat la Tbilisi. Fostul internaţional a declarat că aceştia nu au arătat dorinţă în joc.

Primele critici după debutul lui Gică Hagi în noul mandat la naţională. Dănuţ Lupu, discurs dur

Dănuţ Lupu nu şi-a explicat nici deciziile luate de Gică Hagi, în privinţa echipei de start a României. “Regele” l-a titularizat pe Florinel Coman pe postul de vârf, iar pe Andrei Coubiş pe postul de fundaş dreapta.

“Din păcate ai avut dreptate. Un început cu dreptul, dar Gică e stângaci. Mai bine începe cu stângul. Mie mi s-a părut ceva ieșit din comun nepăsarea jucătorilor. Să vezi ca are unul o dorință să joace la echipa națională. O nepăsare totală! Eu îmi doresc din tot sufletul, cu toate că am mai avut contre cu Gică, dar mi-aș dori să reușească. E greu rău de tot! Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Gică încearcă să facă ceva… Dacă vrei să faci cozonac, îți trebuie făină. Dacă ai doar mălai, nu ai cum să faci cozonac.

(n.r. – Cum ți s-au părut Florinel Coman – vârf, Coubiș – fundaș dreapta?) Am rămas surprins puțin, mai ales că, după meci, Gică a declarat ‘Ce știți, mă, voi? Că el a jucat vârf!’ A jucat vârf, dar când? Și eu când eram junior jucam extremă dreapta. Asta nu înseamnă că după 5-6 ani poți să joci iar acolo. A fost neinspirat. Și a fost neinspirat și Coman. A avut două ocazii extraordinar de mari. A ajuns mingea la el și s-a speriat. Nu știa ce să facă cu ea. Eu cred că nu poate juca acolo. (n.r. – Coubiș pe dreapta?) Niște experimente pe care Gică încearcă să le facă. A jucat cum a jucat și Coman vârf”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro, după Georgia – România 1-1.

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Rezumatul partidei Georgia – România 1-1:

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