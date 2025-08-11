Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: "Eu sunt şeful" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: "Eu sunt şeful"

Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: "Eu sunt şeful"

Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: “Eu sunt şeful”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 13:35

Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: Eu sunt şeful

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi şi l-a făcut praf pe unul dintre rivalii săi. Latifundiarul din Pipera s-a dezlănţuit pur şi simplu la adresa lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid. L-a ridiculizat pur şi simplu de faţă cu toată lumea. I-a dat un mesaj clar că nu are cum să fie şef în faţa lui.

Gigi Becali şi Dan Şucu sunt la cuţite. Asta din cauza ultimei decizii a LPF pe care Rapid o consideră în favoarea campioanei FCSB. Mai mult, Şucu a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, şeful Ligii.

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu

Gigi Becali a spus clar. Se consideră șeful restul patronilor din Liga 1. L-a ironizat pe rivalul său din Giuleşti când a auzit ce acuzaţii i se aduc. „Dacă el crede că e pe loc… Îi dă un fular, ca Rapid să se ducă la Genoa. Nu vreau, ce treabă am? A cerut, altceva poate? Să vedem dacă poate, a putut? 25 de puncte diferență au fost, a putut? Să vedem anul acesta ce poate, poate? Poți să ceri demisia la oricine, dar aici e vorba de putere. Vreau să văd că poți. Trebuie să te bați cu leul, e greu să te bați cu leul, el spulberă tot.

Ai văzut vreodată că am cerut eu demisia lui Burleanu? Treaba e că nu mă interesează FRF-ul sau LPF-ul, nu am treabă cu ei deloc. Ce legătură am eu cu Federația și cu Liga? Ei își văd de treaba lor, eu îmi văd de treaba mea. Eu trebuie să câștig la fotbal, asta e problema mea, nu să cer demisii de la Ligă”, a tunat Becali, conform fanatik.ro.

Latifundiarul din Pipera nu s-a oprit aici. A continuat seria ironiilor la adresa lui Dan Şucu şi i-a transmis că nu are cum să fie egal cu el, dar nici cu Mihai Rotaru, patronul oltenilor. „El a zis că nu sunt egal în asociere… Eu o să spun un lucru, tata era cel mai supărat pe Ceaușescu, îl înjura și tot zicea de el. ‘Cum vrei să mă faci tu pe mine egal cu Vasile, cu Ionică’, care erau din sat cu el. El știa că e prea deștept și puternic față de ei și nu accepta că este egal cu ei.

Cum adică, Șucu și Rotaru vor să fie egali cu mine? Cum să fie ei egali cu Gigi Becali? Nu o să fie în viața vieților egali ei cu Becali. Nu au cum! Eu sunt băiatul lui Tase Becali care nu vrea să fie egal niciodată! Vrea să fie numărul 1 și să nu fie niciun egal. Nu vreau să fie egali ei cu mine, nu o să fie și nici nu au cum să fie.

Îi spulber și anul acesta la fotbal! Cum să fie ei egali cu mine, unde se cred? Pe vremea lui Ceaușescu ca să fie egali cu Gigi Becali. Eu sunt băiatul lui Tase Becali, nu au cum să fie ei egali cu mine. Niciodată în viața vieților lui nu o să poată Șucu să fie egal cu mine, pentru că eu sunt băiatul lui Tase Becali. El al cui băiat este? Să vadă a cui băiat este, iar al cui băiat sunt eu. Sunt șeful lor”, a mai spus Becali.

