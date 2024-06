Cât de frumoasă este fiica "secretă" a lui Helmut Duckadam. Imagini rare cu Brigitte - Antena Sport

Galerie (18) Cât de frumoasă este fiica "secretă" a lui Helmut Duckadam Helmut Duckadam, în timpul unui interviu / AS.ro Cât de frumoasă este fiica „secretă” a lui Helmut Duckadam. Brigitte este fiica pe care Helmut Duckadam o are din prima căsătorie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Brigitte Duckadam este stabilită în SUA şi nu este cunoscută în spaţiul public din România. Chiar dacă părinţii săi au divorţat, Brigitte are o relaţie extrem de apropiată cu tatăl său. (VEZI IMAGINI RARE CU FIICA CEA MARE A LUI HELMUT DUCKADAM) Cât de frumoasă este fiica „secretă” a lui Helmut Duckadam Brigitte Duckadam este căsătorită şi are un băieţel, pe care „Eroul de la Sevilla” îl iubeşte enorm. Într-un interviu rara acordat în trecut, fiica cea mare a lui Helmut Duckadam a vorbit despre perioada în care tatăl său a câştigat Cupa Campionilor în 1986. “Când eram mică, tata îmi spunea că sunt un fel de mascotă a echipei. Colegii lui îi spuneau că dacă nu mă aduce la stadion vor pierde meciurile. Devenise o superstiţie”, spunea, în trecut, fiica cea mare a lui Helmut Duckadam. Helmut Duckadam a făcut dezvăluiri despre relaţia cu Alexandra În 2007 s-a zvonit că Alexandra l-ar fi ales de soţ pe Duckadam pentru situaţia lui financiară. Legendarul portar a ţinut să dea detalii care contrazic această teorie. Cei doi au trăit o perioadă din salariul Alexandrei şi din pensia de 1.800 de lei a lui Helmut. Alexandra a fost cea care l-a încurajat în acea perioadă, după nuntă, şi l-a ajutat să treacă peste momentele dificile. Reclamă

„N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul de după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad.

A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang.

Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, a spus, în trecut, Duckadam, la Antena 1.

