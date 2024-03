Câte clase are, de fapt, Bănel Nicoliță: "De asta am picat!". Promisiunea pe care i-a făcut-o Anamariei Prodan - Antena Sport

Foto Câte clase are, de fapt, Bănel Nicoliță: „De asta am picat!”. Promisiunea pe care i-a făcut-o Anamariei Prodan

Reclamă

„Nu sunt un om cu școală. (Anamaria Prodan: Câte clase ai?) Am terminat liceul, la Mircea Eliade. Nu (n.r. dacă a luat Bacalaureatul), nu am ajuns pentru că în momentul ăla am plecat la St. Etienne și nu am mai avut timp să învăț. De aia am picat„, a declarat Bănel Nicoliță în podcastul Anamariei Prodan.

Anamaria Prodan i-a cerut să îi promită că își va relua studiile și că va lua Bacalaureatul. Bănel i-a dat de înţeles că urmează să susţină „examenul maturităţii”. „Asta mi-am dorit„, a reacționat imediat fostul internațional român.

Reclamă

Bănel Nicoliță a trecut prin momente dificile în ultimii ani. Totul după ce a pierdut peste 300.000 de euro la echipa de fotbal din Făurei și a fost părăsit de soție. În urma divorțului, cele două fetițe ale lui au rămas în grija mamei. Bănel asigură că este extrem de atent la educația copiilor pe care îi are cu Cristina Nicoliță.

„Mă bucur că fosta mea soție le oferă o educație foarte bună, chiar dacă nu sunt acolo lângă ele. Și atunci când sunt lângă mine le ofer educație pe care trebuie să le-o dau, ca un tată. Îmi doresc să le ajut în viața lor și să le spun ce e bun și ce e rău. Până la urmă copiii o să ajungă la o maturitate și o să ia singuri decizii, dar noi ca părinți trebuie să îi încurajăm și să îi ajutăm să treacă de momentele grele„, a afirmat Bănel.

Bănel Nicoliţă a dat detalii despre noua sa iubită

Bănel Nicoliţă a trecut în cele din urmă peste divorţ şi are o relaţie cu noua sa iubită, alături de care a recunosc că este fericit.

Reclamă 4 / 0/3

Bănel a spus că Şcoala de Fotbal pe care a deschis-o în Bucureşti este o afacere la care noua sa iubită a participat activ şi îl ajută enorm pe fostul jucător de la FCSB. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO DIN VIAŢA LUI BĂNEL NICOLIŢĂ) „Sunt fericit, sunt cu cineva de câţiva ani. Am început proiectul împreună de fotbal, mă ajută cu Şcoala. Am început un proiect nu greu, ci foarte greu. Îmi place, iubesc fotbalul. Copiii aceia sunt ca şi ai mei. Am două fete eu şi îţi dai seama că nebunia e mai mare„, a spus Bănel Nicoliţă Bănel Nicoliţă a făcut nuntă mare în Brăila, în 2014, dar căsnicia lui a rezistat numai şase ani. Cristina Nicoliţă i-a pus o singură condiţie pentru a nu înainta actele de divorţ, dar tatăl copiilor ei nici nu a vrut să audă. A refuzat să renunţe să mai bage bani la echipa de fotbal din oraşul natal, Făurei. Bănel Nicoliţă a rămas în cele din urmă şi fără soţie, şi fără echipă. A divorţat de Cristina şi şi-a băgat clubul în faliment.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...