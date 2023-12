Câţi bani poate primi Leonard Doroftei lună de lună de la statul român. Campionul a plecat umilit din România - Antena Sport

Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor … Atunci am simţit că e gata!Un articol cu titlul dureros. Când luptam pentru ce era al meu! Atunci am spus gata, nu mă mai lupt. Plec!

În condiţiile în care atunci cand am venit acasă obţinusem cetăţenia canadiană. Am lăsat Canada şi am venit acasă. Nu mă poate acuza cineva că aş fi trădător. Mi-a fost greu şi trebuia să fac o schimbare, obligaţia de a face pentru familia mea.”, spunea Doroftei, în trecut.

Doroftei a scris istorie în România

Doroftei a scris istorie în box pentru România. Acesta a fost campion mondial de box la amatori în 1995, la Berlin. De asemenea, boxerul din Ploiești are 2 medalii olimpice de bronz, în 1992 și 1996.

Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.