Ce mesaj a putut primi Corinna Schumacher de la bărbatul care a şantajat-o că publică imagini cu Michael Schumacher: "Să îi spuneţi asta!" - Antena Sport

Corinna Schumacher este soția lui Michael Schumacher / Profimedia Bărbatul care a ameninţat-o pe Corinna Schumacher că face publice „1500 de poze și 200 de clipuri video" cu Michael Schumacher şi-a recunoscut vina. Yilmaz Tozturkan a avut şi un mesaj pentru cea care trăieşte un adevărat calvar din momentul în care septuplul campion din Formula 1 a suferit un accident teribil la schi. În Germania tocmai a început procesul în care trei persoane sunt acuzate că au şantajat familia lui Michael Schumacher. Unul dintre ei este chiar fostul bodyguard al legendei din „Marele Circ", Markus Fritsche. Mesajul primit de Corinna Schumacher, soţia lui Michael Schumacher, de la bărbatul care a şantajat-o Iniţial s-a crezut că bodyguardul a fost cel care a pus la cale şantajul. La Tribunal s-a aflat că un apropiat al lui Fritsche, Yilmaz Tozturkan, a fost principalul vinovat. A reuşit să intre în posesia unor imagini cu Michael Schumacher şi a dosarelor medicale ale acestuia. L-a ajutat Markus Fritsche şi fiul acestuia. În faţa judecătorilor, Yilmaz şi-a recunoscut vinovăţia şi a avut un mesaj pentru Corinna Schumacher. „Recunosc, eu am fost cel care a făcut această mizerie. Vă rog să îi spuneţi familiei Schumacher că îmi pare foarte rău„, a transmis Yilmaz Tozturkan, potrivit marca.com.

El ceruse 15 milioane de euro pentru a nu publica imaginile şi documentele.

„M-am gândit că aș putea câștiga câţiva bani cu această poveste. Suma trebuia împărțită la trei. Trebuia să fie între 10 și 15 milioane de euro. Am descărcat fișierele și le-am copiat pe patru stickuri USB. I-am cerut fiului meu să creeze o adresă de e-mail care nu poate fi urmărită„, a mai spus el la proces.

Soţiei lui Michael Schumacher i s-au cerut 15 milioane de euro

A recunoscut că toate documentele au ajuns la el şi prin intermediul unei asistente. Şi fiul lui Markus Fritsche şi-a recunoscut vinovăţia. A precizat şi că a înregistrat o discuţie între tatăl său şi un angajat al familiei.

Contrar aşteptărilor, al treilea inculpat, Markus Fritsche, a spus că nu a avut nimic de-a face cu şantajul. El susţine că doar a respectat dorinţa familiei Schumacher de a digitaliza acele fişiere şi să le adauge pe un hard disk. Fritsche a fost angajat de Michael Schumacher cu 18 luni înainte de accidentul horror suferit în 2013, la schi, de fostul pilot. Timp de 8 ani, Corinna Schumacher a avut încredere deplină în bodyguard. Acesta a avut acces la „cele mai intime aspecte ale procedurilor medicale„. Situaţia s-a schimbat după ce soţia lui Michael Schumacher a decis să facă schimbări în regimul de îngrijire al lui „Schumi” şi i-a spus lui Fritsche că va fi dat afară. 1.500 de imagini, 200 de videoclipuri şi diferite note medicale personale extinse despre Schumacher au ajuns în posesia lui Yilmaz Tozturkan. Întregul material a fost stocat pe patru stick-uri USB. Fiul lui Michael Schumacher, interviu rar despre tatăl său Fiul lui Michael Schumacher, Mick Schumacher, a oferit un interviu rar despre tatăl său. În vârstă de 25 de ani, pilotul de rezervă al lui Mercedes a vorbit despre întreaga carieră din Formula 1 şi a oferit dezvăluiri din intimitatea familiei. Într-un interviu cu Matt Whyman, apărut în cartea „Inside Mercedes F1”, Mick a oferit detalii despre copilăria pe care a avut-o şi influenţa lui Michael Schumacher. ”Am fost un copil nebun. Tot ce făcea tatăl meu, am făcut și eu. M-a sprijinit foarte mult și ne-am distrat, dar în acelaşi timp era competitiv. Odată, în timpul unei curse de karting, am frânat foarte târziu într-un viraj și am câștigat mult timp. Când i-am spus despre asta, a zis: ‘Da, dar ar trebui să faci asta la fiecare viraj’. De fiecare dată când simțea că nu iau lucrurile în serios, tata îmi spunea: ‘Mick, nu vrei mai bine să joci fotbal cu prietenii tăi? Așa nu ar trebui să facem toate astea’.

Am insistat că vreau să fiu pilot de Formula 1 și și-a dat acordul: ‘Ok, atunci hai s-o facem cum trebuie’. Așa că am început cu mai multe curse de karting și am fost din ce în ce mai bun. Tatăl meu a fost foarte deschis cu mine și m-a lăsat să încerc orice, dar cursele mi-au plăcut cel mai mult”, a declarat Mick Schumacher, citat de thesun.co.uk.

Mick Schumacher a debutat în echipa Haas în Marele Premiu al Bahrainului din 2021. Se întâmpla la opt ani după accidentul suferit la schi de tatăl său, care a scris istorie în Formula 1.

„Am început să concurez în clasele de Formula 1 la un an după accident. Din acel moment, am fost nevoit să mă descurc pe cont propriu„, a transmis Mick.

