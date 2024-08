Ce se va întâmpla cu pensia Nadiei Comăneci, după recalculare! Cât primeşte lunar de la statul român "Zeiţa de la Montreal" - Antena Sport

„Nu am fost foarte conștientă la Montreal pentru că odată ce gimnastica s-a încheiat, nu am rămas până la sfârșitul Jocurilor Olimpice, așa că ne-am întors acasă. Așa că nu mi s-a împresurat în minte până când am ajuns acasă și erau 10.000 de oameni la aeroport.

Și, pentru mine, nu a fost deloc așteptat pentru că mă gândeam așa: ‘Ei bine, am făcut asta de atâtea ori’. Și îmi amintesc că am ieșit și apoi am revenit în avion, și apoi m-am întors și am ieșit din nou pentru că am fost atât de surprinsă.

În timp am realizat ce am făcut, dar nu imediat. Chiar acum când mă uit înapoi, e aproape jumătate de secol în urmă, și mă gândesc la copila de 14 ani și la curajul și nebunia și determinarea…

Mă uit la acea copilă de 14 ani ca și cum nu aș fi eu. Știi ce vreau să spun? Ce lucruri uimitoare a făcut acea copilă de 14 ani”, a spus Nadia Comăneci, într-un interviu publicat pe conturile sociale ale Jocurilor Olimpice.