Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul - Antena Sport

Sara Errani şi Andrea Vavassori au câştigat titlul la dublu mixt la US Open 2025, cu o victorie de 6-3, 5-7, 10-6, împotriva favoriţilor numărul trei, Iga Swiatek şi Casper Ruud.

Italienii şi-au apărat cu succes titlul de la New York fără să piardă niciun set până în finală.

Errani/Vavassori, unica pereche autentică de dublu mixt, triumf la US Open 2025

După două victorii consecutive marţi pe stadionul Louis Armstrong, ei şi-au încheiat parcursul cu încă două victorii miercuri seara pe stadionul Arthur Ashe. Titlul US Open este a treia coroană la dublu mixt pentru Errani şi Vavassori ca pereche.

Errani and Vavassori take the title! pic.twitter.com/OrWsYBH2qp

— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

Pe lângă trofeul din 2024 de la New York, ei au câştigat şi Roland Garros în această vară. Campionii vor fi recompensaţi cu un cec de 1 milion de dolari.