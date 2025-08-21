Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul - Antena Sport

Închide meniul
Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 9:18

Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul

Sara Errani și Andrea Vavassori / Profimedia

Sara Errani şi Andrea Vavassori au câştigat titlul la dublu mixt la US Open 2025, cu o victorie de 6-3, 5-7, 10-6, împotriva favoriţilor numărul trei, Iga Swiatek şi Casper Ruud.

Italienii şi-au apărat cu succes titlul de la New York fără să piardă niciun set până în finală.

Errani/Vavassori, unica pereche autentică de dublu mixt, triumf la US Open 2025

După două victorii consecutive marţi pe stadionul Louis Armstrong, ei şi-au încheiat parcursul cu încă două victorii miercuri seara pe stadionul Arthur Ashe. Titlul US Open este a treia coroană la dublu mixt pentru Errani şi Vavassori ca pereche.

Pe lângă trofeul din 2024 de la New York, ei au câştigat şi Roland Garros în această vară. Campionii vor fi recompensaţi cu un cec de 1 milion de dolari.

Ultimul Grand Slam al anului va continua cu restul probelor, iar aventura pe tabloul principal va începe pe 24 august și se va încheia pe 7 septembrie.

