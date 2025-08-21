Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul - Antena Sport

Sara Errani şi Andrea Vavassori au câştigat titlul la dublu mixt la US Open 2025, cu o victorie de 6-3, 5-7, 10-6, împotriva favoriţilor numărul trei, Iga Swiatek şi Casper Ruud.
Italienii şi-au apărat cu succes titlul de la New York fără să piardă niciun set până în finală.
Errani/Vavassori, unica pereche autentică de dublu mixt, triumf la US Open 2025
După două victorii consecutive marţi pe stadionul Louis Armstrong, ei şi-au încheiat parcursul cu încă două victorii miercuri seara pe stadionul Arthur Ashe. Titlul US Open este a treia coroană la dublu mixt pentru Errani şi Vavassori ca pereche.
Errani and Vavassori take the title! pic.twitter.com/OrWsYBH2qp
— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Pe lângă trofeul din 2024 de la New York, ei au câştigat şi Roland Garros în această vară. Campionii vor fi recompensaţi cu un cec de 1 milion de dolari.
Ultimul Grand Slam al anului va continua cu restul probelor, iar aventura pe tabloul principal va începe pe 24 august și se va încheia pe 7 septembrie.
