Arsenal îi dă lovitura lui Tottenham. "Tunarii" și-au găsit jucător după accidentarea lui Kai Havertz - Antena Sport

Arsenal îi dă lovitura lui Tottenham. “Tunarii” și-au găsit jucător după accidentarea lui Kai Havertz

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 8:42

Jucătorii de la Crystal Palace celebrând un gol / Profimedia

Arsenal a rezolvat mai mult ca sigur problema de lot generată de accidentarea lui Kai Havertz. La o zi distanță după anunțul legat de jucătorul neamț, “tunarii” au ajuns la un acord cu Eberechi Eze, fotbalistul celor de la Crystal Palace.

Mijlocașul de profil ofensiv a fost până nu cu mult timp extrem de aproape de a se alătura celor de la Tottenham, însă se pare că rivala nord-londoneză le-a luat fața celor de la Spurs.

Eberechi Eze merge la Arsenal

Arsenal intrase în derivă după ce Kai Havertz a aflat că are o problemă la genunchi care îl va ține departe de teren pentru o perioadă nedeterminată momentan. Jurnaliștii britanici scriau despre faptul că echipa lui Mikel Arteta ia în considerare să transfere un nou atacant, în contextul în care Victor Gyokeres rămăsese singurul vârf apt de joc.

Echipa din nordul Londrei s-a mișcat extrem de rapid și nu doar că a rezolvat un transfer, ci a și deturnat o mutare pregătită de rivala Tottenham. Potrivit lui Fabrizio Romano, Arsenal și Eberechi Eze au ajuns la un acord privind o mutare în valoare de aproape 70 de milioane de euro.

În urmă cu câteva zile, jucătorul lui Crystal Palace își exprimase intenția de a merge la Tottenham, însă se pare că va ajunge în cele din urmă pe Emirates. Potrivit celor de la Daily Mail, Eze a avut o întâlnire luna trecută cu Mikel Arteta și cu directorul sportiv al “tunarilor”, Andrea Berta, iar discuția respectivă l-ar fi ajutat să își cântărească decizia atunci când clubul de pe Emirates a intrat pe fir pentru el.

Cu Eze ca și transferat, Arsenal a rezolvat o problemă din compartimentul ofensiv. Englezul de 27 de ani evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv, iar în sezonul trecut a adunat 14 reușite și 11 pase decisive.

