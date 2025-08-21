Fără Messi, Luis Suarez a fost eroul lui Inter Miami. Mascherano a fost eliminat după ce s-a certat cu arbitrul - Antena Sport

Inter Miami s-a calificat în semifinalele Leagues Cup. Fără Lionel Messi, care a acuzat mici probleme musculare, echipa lui Javier Mascherano a câştigat cu 2-1 meciul din sferturile de finală cu Tigres. Luis Suarez a ieşit la rampă, uruguayanul fiind marcatorul celor două goluri ale echipei din Florida.
Partia a fost una extrem de tensionată. Javier Mascherano, antrenorul celor de la Inter Miami, a fost eliminat la pauza meciului după ce a protestat vehement la adresa arbitrilor.
Luis Suarez, dublă în Inter Miami – Tigres! Meci nebun în Leagues Cup
Luis Suarez a deschis scorul în minutul 20, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri după henţul comeis de Javier Aquino. În minutul 67, Angel Correa a restabilit egalitatea, dar Inter a reuşit să obţină calificarea pe final de meci.
Acelaşi Aquino a comis un nou henţ în careu, iar VAR-ul a acordat lovitură de la 11 metri pentru oaspeţi. Tot Luis Suarez a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi a reuşit să înscrie, obţinând calificarea pentru Inter Miami.
🗣️ LUIS SUAREZ@InterMiamiCF takes a late lead against Tigres in the @LeaguesCup Quarterfinals. pic.twitter.com/OAC4REmQ47
— Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025
În urma acestei calificări, Inter Miami se va duela pentru marea finală contra celor de la Orlando City. Cealaltă formaţie din Florida a câştigat cu 1-0 meciul cu Toluca. În cealaltă semifinală, Seattle Sounders aşteaptă câştigătoarea sfertului de finală dintre Pachuca şi Los Angeles Galaxy.
Trimis în tribune după eliminarea de la pauză, Javier Mascherano a oferit şi imaginile serii. Fără să se ascundă, argentinianul dădea indicaţii prin telefon, vorbind cu Lucas Rodrigues Pagano, secundul său.
Leagues Cup rămâne un obiectiv important pentru Inter Miami. Cele două finaliste şi câştigătoarea locului 3 se vor califica în CONCACAF Champions Cup, iar câştigătoarea Leagues Cup va intra în competiţie direct din faza optimilor de finală.
Inter Miami head coach Javier Mascherano — who is sitting in the stands after a red card — talking on the phone to his assistant coach Lucas Rodriguez Pagano. pic.twitter.com/uCrgXOSgOn
— Tom Bogert (@tombogert) August 21, 2025
