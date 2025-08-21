Fără Messi, Luis Suarez a fost eroul lui Inter Miami. Mascherano a fost eliminat după ce s-a certat cu arbitrul - Antena Sport

Inter Miami s-a calificat în semifinalele Leagues Cup. Fără Lionel Messi, care a acuzat mici probleme musculare, echipa lui Javier Mascherano a câştigat cu 2-1 meciul din sferturile de finală cu Tigres. Luis Suarez a ieşit la rampă, uruguayanul fiind marcatorul celor două goluri ale echipei din Florida.

Partia a fost una extrem de tensionată. Javier Mascherano, antrenorul celor de la Inter Miami, a fost eliminat la pauza meciului după ce a protestat vehement la adresa arbitrilor.

Luis Suarez, dublă în Inter Miami – Tigres! Meci nebun în Leagues Cup

Luis Suarez a deschis scorul în minutul 20, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri după henţul comeis de Javier Aquino. În minutul 67, Angel Correa a restabilit egalitatea, dar Inter a reuşit să obţină calificarea pe final de meci.

Acelaşi Aquino a comis un nou henţ în careu, iar VAR-ul a acordat lovitură de la 11 metri pentru oaspeţi. Tot Luis Suarez a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi a reuşit să înscrie, obţinând calificarea pentru Inter Miami.

🗣️ LUIS SUAREZ@InterMiamiCF takes a late lead against Tigres in the @LeaguesCup Quarterfinals. pic.twitter.com/OAC4REmQ47

— Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025