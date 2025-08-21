Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial

Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial

Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 9:05

Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

FCSB se pregătește să o înfrunte pe Aberdeen în această seară, de la ora 21:45, în manșa tur a play-off-ului Europa League. Campioana României va juca cel mai probabil în fața unui stadion plin, iar aproximativ 700 de români vor susține echipa lui Elias Charalambous.

Înainte de meciul de pe Pittodrie Stadium, cei de la Aberdeen au realizat un preview al partidei pe care l-au postat pe site-ul oficial. Printre rânduri, scoțienii au menționat și trei nume din lotul roș-albaștrilor.

Tănase, Mihai Popescu și Chiricheș, remarcați de Aberdeen

FCSB mai are două meciuri de disputat până va afla în ce competiție UEFA va juca din toamnă, iar “dubla” cu Aberdeen va decide soarta campioanei României. Înainte de meciul tur care va avea loc în Scoția, pe site-ul oficial al clubului care a cucerit Cupa Scoției sezonul trecut a apărut un preview al partidei de pe Pittodrie.

Cei de la Aberdeen au inclus și o secțiune care se intitulează: “La cine să avem grijă?“, în cadrul căreia au fost numiți trei jucători din lotul lui Elias Charalambous. Florin Tănase a fost remarcat pentru golurile marcate în startul sezonului, Mihai Popescu pentru experiența sa din fotbalul scoțian, iar Vlad Chricheș pentru CV-ul său impresionant.

Internaționalul român Florin Tănase este liderul marcatorilor pentru FCSB în campionat, cu patru goluri marcate până acum în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasarea cu Dinamo București, fostul jucător al celor de la Kilmarnock, Danny Armstrong, reușind și el un hat-trick pentru echipa gazdă.

Fostul jucător al celor de la St. Mirren, Hearts și Hamilton Accies (n.r. Academical), fundașul Mihai Popescu intră în al doilea său sezon alături de echipa română, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș poate da peste «the Dons» (n.r. porecla echipei) pe Pittodrie. Mijlocașul e la a doua aventură la FCSB și are în CV echipe precum Tottenham Hotspur și Napoli“, au notat cei de la Aberdeen pe site-ul oficial, afc.co.uk.

La partida cu Aberdeen, FCSB nu se va putea baza pe Denis Alibec, în timp ce situația jucătorilor extracomunitari este în continuare incertă.

