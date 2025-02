Ce studii are, de fapt, Cristi Borcea! Se ducea la şcoală cu alţi 6 colegi, îngrămădiţi într-o Dacie - Antena Sport

Cristi Borcea, în timpul unui interviu Cristi Borcea este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri care au investit în fotbalul românesc. Fostul şef de la Dinamo are o avere estimată la aproximativ 90 de milioane de euro, chiar dacă studiile şi le-a terminat în jurul vârstei de 30 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Borcea a absolvit Liceul Dante Alighieri, cunoscut în anii 80 drept Liceul Industrial 26 din Bucureşti. Bacalaureatul nu l-a luat însă imediat, ci la mai bine de 7 ani de la terminarea cursurilor. Cristi Borcea a absolvit Bacalaureatul la 26 de ani La 26 de ani, Cristi Borcea trecea şi Bacalaureatul, denumit şi „examenul maturităţii”. Şi omul de afaceri a ales apoi să facă şi o facultate şi s-a înscris la Facultatea de Inginerie şi Management a Universităţii private Bioterra, pe care a absolvit-o la aproape 30 de ani. Revenind la perioada liceului, directorul de atunci, Gică Maftei, susţinea în trecut că Borcea era un elev liniştit, dar mediocru, care se înghesuia „într-o Dacie verde” cu alţi 6 colegi. „Era un băiat liniștit, care venea la cursuri alături de alți șase colegi, toți îngrămădiți într-o Dacie verde. Puneau bani de benzină prin rotație. Era un elev mediocru. Cred că-i plăcea cartea cum îi place ochiului sarea”, a declarat Gică Maftei, într-un interviu acorda în urmă cu ceva timp, pentru gsp.ro. Reclamă

Decizia radicală luată de Cristi Borcea

Cristi Borcea a luat o decizie radicală în privința averii lui. Omul de afaceri a afirmat că nu se va mai întoarce la „marea lui dragoste”, Dinamo. Fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare a precizat că niciodată nu va mai finanța o echipă de fotbal.

Borcea are 9 copii, iar băieții pe care îi are din prima căsnicie au început deja să se ocupe de afacerile familiei. „Leonidas” nu exclude totuși varianta ca Patrick și Angelo să îi calce pe urme și să ajute cu bani „câinii”. Alb-roșiii au încheiat anul 2024 pe podiumul Ligii 1, acolo unde se află şi după prima lună din 2025.

„Eu, în fotbal, niciodată… Nu are rost s-o repet. Sunt foarte mulți dinamoviști cu mulți bani care-mi spun să ne întoarcem, să facem o echipă puternică și am zis „pas”. Nu voi fi niciodată legat de altă echipă, n-o să merg niciodată la altă echipă în afară de Dinamo, să fie clar!

