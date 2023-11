Cea mai cunoscută amantă din România s-a năpustit asupra milionarului celebru care şi-a înşelat soţia cu ea timp de 16 ani! - Antena Sport

Am zis că sunt însărcinată, nu am spus că o să avem un copil. Între noi nu mergea relaţia foarte bine, dar după atâţia ani de relaţie, dacă am rămas însărcinată am zis ‘Binecuvântare de la Dumnezeu’. Am crezut că relaţia acolo a dus.

De câte ori ne despărţeam, ne împăcam, niciodată nu am putut să mă rup de această relaţie şi, normal, când am rămas însărcinată am zis ‘Aşa a vrut Doamne-Doamne’.

„Toate lucrurile s-au schimbat în foarte rău”

În momentul în care am spus că am rămas însărcinată, toate lucrurile s-au schimbat în foarte rău. În momentul ăla nu mai aveam prieten, tată, iubit, frate. Persoana cu care am stat foarte mulţi ani şi în care am avut mare încredere, care spunea zi şi noapte că sunt iubirea vieţii lui… Niciodată o femeie nu o să stea cu un bărbat atâţia ani de zile dacă ăla nu o ţine pe ea din vorbe frumoase şi din gesturi. Atâtea minciuni am auzit, ulterior mi-am dat seama, încât chiar am crezut că e persoana care trebuie (n.r.: să fie cu ea).

A plecat echipa naţională într-o deplasare şi prima oară eu l-am văzut, fiind cu burta la gură, cu soţia de mână la televizor la plecarea în cantonament. Atunci el încerca să mă facă în toate felurile să renunţ la copil. A încercat cu frumosul, cu urâtul. Într-o perioadă mă jignea. După care îmi spunea că are familie şi o iubeşte foarte mult”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online, „Femeia Deasupra”.

Pasiunea secretă pe care o are cea mai cunoscută amantă din România. Face asta de 16 ani

S-a aflat care este pasiunea secretă pe care o are cea mai cunoscută amantă din România. Vica Blochina a dezvăluit ce face de mai bine de 16 ani. Aceasta susţine că îşi face singură în casă cremele şi măştile pentru ten.

Vica Blochina a dezvăluit, pe contul ei de Instagram, faptul că este pasionată de produsele de îngrijire personală făcute în casă.

Fosta balerină de la Melody, ajunsă la 48 de ani, îşi face singură măştile şi cremele de faţă, folosind produse naturale, precum uleiuri de sâmburi de caise, unt de cacao sau ceară de albine. Acesta susţine chiar că şi deodorantele şi pasta de dinţi le face tot în casă.