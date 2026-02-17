Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României, OUT de la SCM Craiova! Primele explicaţii - Antena Sport

Ovidiu Mihăilă s-a despărţit de SCM Craiova, echipă cu care mai avea contract încă un an şi jumătate. În locul său, pe banca oltenior va veni Costică Buceschi.

Decizia a venit după eşecul 16-27 cu Dunărea Brăila. În ultimele luni, Mihăilă a antrenat în paralel SCM Craiova şi echipa naţională. “S-au întâmplat nişte lucruri ciudate”, a spus Mihăilă, care o lasă pe Craiova pe 9.

Ovidiu Mihăilă, OUT de la SCM Craiova

„Aşa este. Nu mai sunt antrenorul Craiovei. S-au întâmplat nişte lucruri ciudate şi am zis că e mai bine ca fiecare dintre noi să mergem pe drumul nostru. Chiar dacă mai aveam un an şi jumătate de contract, am spus că e mai bine să încheiem acum.

Nu a fost nicio problemă, ne-am strâns mâinile. Acum, am în faţă un drum frumos cu naţionala României spre Campionatul European pe care trebuie să îl pregătim. Rezultatele de la Craiova au fost sub aşteptări şi a fost normal să existe o schimbare.

Am fost la fete azi să îmi iau la revedere şi doresc succes noului antrenor. După cum v-am spus, o să mă concentrez exclusiv pe echipa naţională, mai ales că avem meciuri importante în faţă”, a declarat Mihăilă, citat de fanatik.ro.