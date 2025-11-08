Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani - Antena Sport

Cristi Borcea i-a făcut un cadou de milioane de dolari fiicei sale Melissa. Milionarul român ajuns la vârsta de 54 de ani a dezvăluit că i-a cumpărat un apartament de lux tinerei de 21 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea nu s-a uitat la bani şi a plătit nu mai puţin de 1,35 milioane de dolari pentru apartamentul Melissei din Miami, fiica lui bucurându-se de tot confortul (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Melissa Borcea).

Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa

Cristi Borcea a dezvăluit că fiica lui Melissa locuieşte în America, acolo unde este studentă. Acesta a fost motivul pentru care fostul şef de la Dinamo a luat decizia de a-i cumpăra un apartament acolo.

“I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.

La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.