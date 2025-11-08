Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani - Antena Sport

Cristi Borcea i-a făcut un cadou de milioane de dolari fiicei sale Melissa. Milionarul român ajuns la vârsta de 54 de ani a dezvăluit că i-a cumpărat un apartament de lux tinerei de 21 de ani.
Cristi Borcea nu s-a uitat la bani şi a plătit nu mai puţin de 1,35 milioane de dolari pentru apartamentul Melissei din Miami, fiica lui bucurându-se de tot confortul (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Melissa Borcea).
Cristi Borcea a dezvăluit că fiica lui Melissa locuieşte în America, acolo unde este studentă. Acesta a fost motivul pentru care fostul şef de la Dinamo a luat decizia de a-i cumpăra un apartament acolo.
“I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.
La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.
De asemenea, dat fiind faptul că apartamentul Melissei se află într-un complex de lux, Cristi Borcea a dezvăluit că plăteşte lunar suma de 32000 de dolari pentru întreţinerea lui.
Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei. Din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea, omul de afaceri îi are pe Patrick, Melissa şi Angelo. Din cea de-a doua, cu Alina Vidican, fostul şef de la Dinamo îi are pe George Alexandru şi pe Gloria.
În timpul căsniciei cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relaţia cu avocata Simona Dana Voiculescu, din care s-a născut o fată, pe nume Andreina Carolyn Christine.
Din actuala căsnicie, cu Valentina Pelinel, începută în 2018, Cristi Borcea are trei copii: un fiu pe nume Milan şi gemenele Indira şi Rania.
