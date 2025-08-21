"Performanţă istorică" Reacţia ANS după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit bronzul la Europe Smash - Antena Sport

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a reacţionat pe contul oficial de Facebook după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medalia de bronz la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.

Toate meciurile jucătorilor români s-au văzut în AntenaPLAY, inclusiv partida din semifinalele turneului de dublu mixt, pe care Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au disputat-o împotriva principalilor favoriţi, chinezii Kuai Man şi Lin Shidong. Szocs şi Ionescu au pierdut, dar au impresionat pe toată lumea cu jocul prestat. Man şi Shidong au câştigat cu 3-0 la seturi (11-8, 11-5 şi 11-9), dar au avut multe momente în care au fost depăşiţi de perechea română.

Agenţia Naţională pentru Sport: “Istorie pentru România la tenis de masă”

“🥉 Istorie pentru România la tenis de masă: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu cuceresc medalia de bronz la Europe Smash 2025! 🇷🇴🏓

Sportivii noștri au reușit o performanță istorică: prima medalie pentru România la dublu mixt în circuitul WTT!

În sala din Malmo, perechea tricoloră a arătat curaj, unitate și un joc spectaculos, eliminând rând pe rând adversari redutabili fără set pierdut, până în semifinala cu liderii mondiali, Kuai Man și Lin Shidong.