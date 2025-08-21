"Performanţă istorică" Reacţia ANS după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit bronzul la Europe Smash - Antena Sport

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a reacţionat pe contul oficial de Facebook după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medalia de bronz la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.
Toate meciurile jucătorilor români s-au văzut în AntenaPLAY, inclusiv partida din semifinalele turneului de dublu mixt, pe care Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au disputat-o împotriva principalilor favoriţi, chinezii Kuai Man şi Lin Shidong. Szocs şi Ionescu au pierdut, dar au impresionat pe toată lumea cu jocul prestat. Man şi Shidong au câştigat cu 3-0 la seturi (11-8, 11-5 şi 11-9), dar au avut multe momente în care au fost depăşiţi de perechea română.
Agenţia Naţională pentru Sport: “Istorie pentru România la tenis de masă”
“🥉 Istorie pentru România la tenis de masă: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu cuceresc medalia de bronz la Europe Smash 2025! 🇷🇴🏓
Sportivii noștri au reușit o performanță istorică: prima medalie pentru România la dublu mixt în circuitul WTT!
În sala din Malmo, perechea tricoloră a arătat curaj, unitate și un joc spectaculos, eliminând rând pe rând adversari redutabili fără set pierdut, până în semifinala cu liderii mondiali, Kuai Man și Lin Shidong.
Deși s-au oprit în penultimul act, scor 0-3, parcursul lor excepțional și medalia de bronz cucerită confirmă valoarea și potențialul uriaș al acestei echipe pentru viitor.
Felicitări, Bernadette și Eduard! Suntem mândri de voi și de drumul pe care îl deschideți pentru tenisul de masă românesc! 👏🏻👏🏻”, a transmis Agenţia Naţională pentru Sport, pe contul oficial de Facebook.
Federaţia Română de Tenis de Masă: “O medalie preţioasă”
“🥉 Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cucerit o medalie prețioasă de bronz la Europe Smash 2025, competiția care i-a reunit la masa de joc pe unii dintre cei mai buni sportivi din lume! #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis