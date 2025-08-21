"Performanţă istorică" Reacţia ANS după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit bronzul la Europe Smash - Antena Sport

Închide meniul
“Performanţă istorică” Reacţia ANS după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit bronzul la Europe Smash

Publicat: 21 august 2025, 19:45

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a reacţionat pe contul oficial de Facebook după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medalia de bronz la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.

Toate meciurile jucătorilor români s-au văzut în AntenaPLAY, inclusiv partida din semifinalele turneului de dublu mixt, pe care Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au disputat-o împotriva principalilor favoriţi, chinezii Kuai Man şi Lin Shidong. Szocs şi Ionescu au pierdut, dar au impresionat pe toată lumea cu jocul prestat. Man şi Shidong au câştigat cu 3-0 la seturi (11-8, 11-5 şi 11-9), dar au avut multe momente în care au fost depăşiţi de perechea română.

Agenţia Naţională pentru Sport: “Istorie pentru România la tenis de masă”

“🥉 Istorie pentru România la tenis de masă: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu cuceresc medalia de bronz la Europe Smash 2025! 🇷🇴🏓

Sportivii noștri au reușit o performanță istorică: prima medalie pentru România la dublu mixt în circuitul WTT!

În sala din Malmo, perechea tricoloră a arătat curaj, unitate și un joc spectaculos, eliminând rând pe rând adversari redutabili fără set pierdut, până în semifinala cu liderii mondiali, Kuai Man și Lin Shidong.

Deși s-au oprit în penultimul act, scor 0-3, parcursul lor excepțional și medalia de bronz cucerită confirmă valoarea și potențialul uriaș al acestei echipe pentru viitor.

Felicitări, Bernadette și Eduard! Suntem mândri de voi și de drumul pe care îl deschideți pentru tenisul de masă românesc! 👏🏻👏🏻”, a transmis Agenţia Naţională pentru Sport, pe contul oficial de Facebook.

Federaţia Română de Tenis de Masă: “O medalie preţioasă”

“🥉 Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cucerit o medalie prețioasă de bronz la Europe Smash 2025, competiția care i-a reunit la masa de joc pe unii dintre cei mai buni sportivi din lume! #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis

🏓🇷🇴 Perechea tricoloră de dublu mixt a obținut, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, iar în sala din Malmo a fost în formă de-a lungul tabloului principal, până în semifinala jucată azi, în compania liderilor mondiali.Fără set cedat și cu un joc la înălțime până în penultimul act, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu (perechea #39 mondial) i-au întâlnit pe chinezii Kuai Man și Lin Shidong (#1 mondial). Românii au abordat meciul cu entuziasm și cu o combinație de lovituri care au dat rezultate de-a lungul primei părți, până la 8-7. Din păcate, câteva greșeli și forța adversarilor au dus la pierderea primului set.

Kuai Man și Lin Shidong au controlat al doilea set, iar tricolorii au echilibrat duelul în al treilea set, când au revenit spectaculos, cu un joc consistent, până la 9-10. În cele din urmă, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cedat, scor 0-3 (8-11, 5-11, 9-11), însă au câștigat o medalie de bronz, care oferă noi perspective pentru perechea de dublu mixt a României.

✅De-a lungul competiției, sportivii români au câștigat cu: Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia) 3-0 (11-9, 12-10, 11-7), Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong) 3-0 (11-5, 11-9, 11-8) și Manush Shah/Diya Chitale (India) 3-0 (12-10, 11-3, 11-7)”, a reacţionat şi Federaţia Română de Tenis de Masă, pe contul oficial de Facebook.

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medalie istorică de bronz la Europe Smash – Sweden 2025! Românii, învinşi în semifinale de principalii favoriţi

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au pierdut meciul din semifinala de la dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025, contra perechii chineze formate din Kuai Man şi Lin Shidong. Românii au cucerit o medalie istorică de bronz în competiţia transmisă în AntenaPLAY. În ciuda înfrângerii din semifinale, perechea română a practicat un joc entuziasmant. Szocs şi Ionescu le-au pus mari probleme principalilor favoriţi. Kuai Man şi Lin Shidong s-au impus cu 3-0 la seturi, dar greu. Scorul pe seturi a fost 11-8, 11-5, 11-9 în favoarea chinezilor. În ultimul set, românii le-au blocat chinezilor 3 mingi de meci, de la scorul de 10-6, provocându-i pe Kuai Man şi Lin Shidong la un timeout. Ulterior, chinezii au obţinut victoria.

Partida din semifinalele competiției de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025 a putut fi urmărită în direct în AntenaPLAY, acolo unde puteţi urmări în continuare competiţia. Kuai Man şi Lin Shidong sunt lideri în clasamentul mondial de dublu mixt la tenis de masă.

